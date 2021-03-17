【華為動向】雲南省與華為達成戰略合作，共推「數字雲南」建設

《經濟通通訊社１７日專訊》雲南省人民政府與華為技術有限公司簽署戰略合作協議，旨在
加快培育雲南數字經濟發展新動能，共同推動「數字雲南」建設。
根據協議，雙方將聯合本地企業推進機器視覺產業合作落地雲南；共同推進「鯤鵬創新中心
」建設，促進雲南信息技術產業發展；加速雲南「５Ｇ＋工業互聯網」建設，共同推進「智能體
」試點合作。（ｊｔ）
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