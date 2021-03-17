  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2021 09:15

【聚焦人幣】傳國有大行進行大量長端掉期操作，以應對結匯壓力

　　《經濟通通訊社１７日專訊》去年下半年以來，中國積累了巨量貿易順差，淨結匯資金量明
顯增加。據《路透》引述多名了解情況的市場消息人士透露，近期至少有一家中國國有大行一直
活躍在境內美元╱人民幣掉期市場，在長端掉期進行賣╱買操作，以應對結匯壓力並緩和人民幣
升勢。他們並猜測，進行掉期交易的目的是銀行將部分購入的美元轉至遠期，以繞開銀行每月被
允許購入外匯的額度。
　　此前有市場人士猜測，近期人行口徑外匯佔款數據持續保持低波動，或表明銀行並未將企業
結匯的外匯收入賣給人行，而是留存在商業銀行體系內。另有分析人士指出，這種方式可以避免
外匯佔款和外儲規模顯著變動。自去年９月底，人民幣兌美元即期升值近５％，而中國外匯儲備
規模僅錄得小幅增加。
　　上周亦有消息傳出，浙江義烏外匯管理部門對外貿出口企業和個體工商戶的結匯加強「額度
管控」。不過，國家外匯局稍後火速回應上述說法，指有關收緊企業結匯政策的說法不屬實。
　　去年１２月人行公布的數據顯示，當月人行口徑外匯佔款餘額按月減少３２８﹒７億元（人
民幣．下同），創２５個月最大單月跌幅。今年以來，外匯佔款錄得兩月連升，截至２月末，外
匯佔款餘額２１﹒１６萬億元，環比增加２３５億元，增加規模為２０１５年１０月以來最大。
（ｗｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/03/2021
【中概焦點】嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊　美股盤前升4%
中國故事16/03/2021
《神州經脈》中國持美債規模至年半高　A場悶升成交跌至三個月低
財經熱話16/03/2021
小米炒高8%　科指漲逾3%　恒指升193點收復二萬九
市場動向16/03/2021
淨利大增184%！恒大物業加速擴張劍指全球第一
中國故事16/03/2021
《京城近觀》漫天風沙的北京
FOCUS16/03/2021
【FOCUS】拜登加稅或說易行難　惟全球稅改山雨欲來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>