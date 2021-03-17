【聚焦人幣】傳國有大行進行大量長端掉期操作，以應對結匯壓力

《經濟通通訊社１７日專訊》去年下半年以來，中國積累了巨量貿易順差，淨結匯資金量明

顯增加。據《路透》引述多名了解情況的市場消息人士透露，近期至少有一家中國國有大行一直

活躍在境內美元╱人民幣掉期市場，在長端掉期進行賣╱買操作，以應對結匯壓力並緩和人民幣

升勢。他們並猜測，進行掉期交易的目的是銀行將部分購入的美元轉至遠期，以繞開銀行每月被

允許購入外匯的額度。

此前有市場人士猜測，近期人行口徑外匯佔款數據持續保持低波動，或表明銀行並未將企業

結匯的外匯收入賣給人行，而是留存在商業銀行體系內。另有分析人士指出，這種方式可以避免

外匯佔款和外儲規模顯著變動。自去年９月底，人民幣兌美元即期升值近５％，而中國外匯儲備

規模僅錄得小幅增加。

上周亦有消息傳出，浙江義烏外匯管理部門對外貿出口企業和個體工商戶的結匯加強「額度

管控」。不過，國家外匯局稍後火速回應上述說法，指有關收緊企業結匯政策的說法不屬實。

去年１２月人行公布的數據顯示，當月人行口徑外匯佔款餘額按月減少３２８﹒７億元（人

民幣．下同），創２５個月最大單月跌幅。今年以來，外匯佔款錄得兩月連升，截至２月末，外

匯佔款餘額２１﹒１６萬億元，環比增加２３５億元，增加規模為２０１５年１０月以來最大。

（ｗｌ）

