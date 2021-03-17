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即市新聞

17/03/2021 09:53

【加碼調控】廣東監管發現涉嫌違規流入樓市問題貸款２﹒７７億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》針對近期媒體報道經營性貸款等信貸資金流入房地產市場的亂
象有所抬頭的問題，人民銀行廣州分行和廣東銀保監局查處發現，截至目前，廣東地區（不含深
圳）涉嫌違規流入房地產市場的問題貸款金額２﹒７７億元（人民幣．下同），涉９２０戶。
　　其中廣州地區銀行機構自查發現涉嫌違規流入房地產市場的問題貸款金額１﹒４７億元、
３０５戶。目前銀行機構採取了終止額度、一次性全額結清、分期提前還款等整改措施，對存在
違規問題的內部員工開展了警示告誡、通報批評、積分扣減、經濟處罰等問責。
　　廣東銀保監局相關人士表示，從現場調查和銀行自查的情況看，銀行機構暴露出授信調查未
充分了解客戶財務狀況、貸後管理不到位導致信貸資金被違規挪用於購房等問題，反映了銀行機
構在信貸管理的制度和執行上還存在不足。已發現的違規行為中，有相當部分的貸款出現了房地
產中介機構、小額貸款公司等「包裝」助推的身影，涉嫌違規的操作方式包括通過中介機構過橋
墊資套取經營貸置換個人住房按揭貸款、經過轉手多次後挪用個人經營性貸款用於購房首付款等
。（ｗｌ）

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