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17/03/2021 09:34

《股林淘金－林家亨》議息前夕，道指標普齊下跌

　　《股林淘金》美國聯儲局昨日（１６日）進行一連兩天的議息會議，美國１０年期及３０年
期債息繼續上升，２年期債息輕微下跌，美國財政部成功拍賣了２４０億美元的２０年期國債，
息率最高為２﹒２９息。納指高開反覆，中午曾經下跌，收市前回升，報升１１點，道指全日下
跌，收市報跌１２７點，標普５００指數亦下跌６點。今早（１７日）９時０６分，道指及約指
期貨微跌幾點。
　　預計今日港股早段有溫和上升，升幅可能不足１００點。美國聯儲局議息前夕，港美股市成
交量下跌，美國橋水出報告指出：美國未來通脹將會逼使聯儲局提前加息，而上周美國１０年期
及３０年期的數百億美元債券拍賣之後，長債息率至今依然不斷上升。投資者現時正等待聯儲局
議息會後的聲明，故此觀望態度很高。昨天美國Ｔｅｓｌａ下跌４﹒３９％，蔚來汽車亦跌
２﹒７８％，估計今日比亞迪（０１２１１）股價有機會跌回１８８元之下。小米
（０１８１０）獲得花旗銀行看好，評級重新買入，目標價３０元。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪及小米股份

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