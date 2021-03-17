【中概焦點】荔枝獲香櫞垂青股價彈三成，稱或從科企反壟斷中獲益

《經濟通通訊社１７日專訊》作為一個曾經令投資人「聞風喪膽」的著名沽空機構，香櫞

（Ｃｉｔｒｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）在與散戶激戰遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）大敗後轉向

做多。其最新於官方推特表示，內地互聯網音頻平台荔枝已扭轉虧損，且其已經將專注於遊戲的

應用程式擴展到了社交約會之中，並且已經成為超過７０個國家╱地區中排名前１０位的社交網

絡應用程式之一。

香櫞提到，荔枝目前的市值僅為４億美元，僅有１﹒４倍ＥＶ，相比同業雅樂科技的

１７﹒２倍ＥＶ，它有機會從中國科技巨頭反壟斷的趨勢中獲益。該機構將荔枝目標價上調至

３０美元，並稱有三倍的上漲空間。截至周二美股（１６日）收盤，荔枝股價大漲２９﹒５％，

報１３﹒６５美元，市值６﹒３１億美元。不過該股盤後回吐逾３％。



＊遊戲驛站逼空戰大敗，香櫞轉身成做多機構＊



香櫞於２００１年成立於美國，創始人為Ａｎｄｒｅｗ Ｌｅｆｔ，被業界譽為「最長壽的

獨立調查機構」，累計發布逾１５０份沽空報告。過去６年狙擊過蔚來、新東方

（０２９９７）、中國恆大（０３３３３）、跟隨學等多家中國公司。不過，香櫞的的沽空報告

未必每次都能得勝而歸。就恆大的沽空報告，香港證監會在２０１６年裁定香櫞敗訴，該公司被

禁止在香港買賣證券５年。

今年１月，香櫞發布沽空報告質疑遊戲驛站經營狀況並直指它股價只值２０美元後，美國股

票論壇ＷａｌｌＳｔｒｅｅｔＢｅｔｓ上湧現大量散戶呼籲逼空式買漲該股，發泄對沽空機構配

合機構投資者做空股票掠奪散戶財富的不滿，甚至Ａｎｄｒｅｗ Ｌｅｆｔ他的家人均受到人身

安全威?。此後，Ａｎｄｒｅｗ Ｌｅｆｔ決定不再沽空，轉而變身做多機構。（ｗｌ）

