【Ｂ站上市】愛奇藝就侵害作品信息網絡傳播權糾紛正式起訴Ｂ站

《經濟通通訊社１７日專訊》據天眼查Ａｐｐ顯示，近日，北京愛奇藝科技有限公司公開與

上海寬娛數碼科技有限公司相關侵害作品信息網絡傳播權糾紛案件的開庭公告，由北京互聯網法

院經辦。原告為北京愛奇藝科技有限公司，被告為上海寬娛數碼科技有限公司，該案件開庭日期

為２０２１年３月２３日。

上海寬娛數碼科技有限公司是一家全頻在線娛樂公司，它以視頻共享網站「嗶哩嗶哩」（Ｂ

站）的形式運作。



＊侵權代價微乎其微，行業侵權訴訟混戰沒完沒了＊



事實上，Ｂ站和愛奇藝在２０１８年就曾發生過糾紛，當時愛奇藝以侵害作品信息網絡傳播

權為由將該Ｂ站訴至海淀法院，原因是其擁有獨家信息網絡傳播權的節目《中國有嘻哈》被網站

被未經授權擅自播出，要求嗶哩嗶哩立即停止侵權並賠償損失及合理費用１００萬元（人民幣．

下同），但最終獲賠共計５﹒３５萬元。

侵權代價小到不值一提，造就內地各大視頻網站競爭者之間的糾紛層出不窮。事實上，本次

的原告愛奇藝，近期同因「信息網絡傳播權」糾紛，遭法院裁定向西藏樂視網信息技術有限公司

賠償２萬元，及向字節跳動賠償３５萬元。（ｗｌ）

