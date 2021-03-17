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即市新聞

17/03/2021 15:34

【反壟斷】淘寶特價版接入微信小程序，傳屬阿里針對監管讓步之舉

　　《經濟通通訊社１７日專訊》有消息人士稱，淘寶特價版（Ｔａｏｂａｏ　Ｄｅａｌｓ）已
經接入了微信小程序，並即將開通微信支付。內媒通過訪問淘寶特價版多個商家，得到的反饋是
目前只有部分商家接受到了相關通知，大部分商家對相關事件並不知情。淘寶特價版客服在回復
《中國科技新聞網》時，確認淘寶特價版有微信小程序，但是對於具體細節及上線時間等細節問
題，該客服表示自己並不知情，具體實施方案需要後期進行關注。
　　據《彭博》引述消息人士稱，阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶願意接入騰訊
（００７００）旗下微信，是因應反壟斷監管而作出的讓步。騰訊須批准淘寶特價版小程序於微
信平台下應用，阿里巴巴的有關計劃才能落實。
　　網上流傳一份淘寶方面下發的《簽署網上銀行帳戶開通協議》的文件中提及，為了助力商家
成長，滿足廣大消費者的多元化購物需求，拓展多元化的商品銷售和支付渠道，營造開放透明的
商業環境，各關聯公司擬開通淘寶特價版微信小程序，並在特定場景下支持淘寶特價版ＡＰＰ端
的微信支付等支付通道。此外，為了解決交易問題，通過微信小程序以及微信支付渠道的訂單帳
款管理服務將由網商銀行管理，而商家則需要和淘寶特價版以及網商銀行簽訂協議。
　　事實上，科網反壟斷強監管背景下，有關淘寶開通微信支付渠道的消息已非首次。今年春節
前不久，微信出現了一個名叫「揀值了」的小程序，該程序是淘寶特價版為主用戶開通運營的，
支付渠道只有微信一種。不久，該小程序便暫停運營，具體原因是淘寶特價版主動下架，還是被
微信強制下架尚不明確。（ｗｌ）

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