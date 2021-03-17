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即市新聞

17/03/2021 16:49

【大國博弈】美國對中港官員增加金融制裁，外交部：立即糾正錯誤

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國國務院周三更新《香港自治法案》報告，對此前實施旅行
限制的２４名中方官員增加施加金融制裁。美國國務卿布林肯最新在一份聲明中聲稱，外國金融
機構如果明知故犯，與更新後報告上的個人進行重大業務往來，將受到制裁。
　　上述更新列出了２４名中國政府及香港特區官員，被點名的包括香港警務處副處長劉賜蕙、
國家安全處處長蔡展鵬、國安處高級警司李桂華、人大常委譚耀宗，身兼政治局常委的全國人大
副委員長王晨，還有多名全國人大常委會副委員長、國務院港澳辦及中央駐港國家安全公署官員

　　在北京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，美方應立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香
港事務，干涉中國內政。中方將視情採取有力措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益，維護中方
企業和人員的合法權益。

＊中方應邀赴約體現改善中美關係的善意和誠意＊

　　趙立堅亦再次提到即將舉行的中美高層戰略對話，稱此次對話是中美元首除夕通話後首次高
層接觸，也是美國新政府執政以來中美高層首次面對面會晤。中方贊同美方這一提議，應邀赴約
，這體現了對重啟中美對話交往，改善和發展中美關係的善意和誠意。希望美方能同中方相向而
行，按照兩國元首除夕通話的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。
（ｗｌ）

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