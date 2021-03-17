【ＦＯＣＵＳ】Ｂ站回歸快招股，走近Ｚ世代必看

【ＦＯＣＵＳ】中概股回歸的進行曲下個高潮快至。有「中國版Ｙｏｕｔｕｂｅ」之稱的視

頻網站－－嗶哩嗶哩（俗稱「Ｂ站」），最新通過港交所上市聆訊或最快本周招股，料募資３０

億美元。憑藉在美股價一年翻４倍的往績，以及「最多Ｚ世代聚集的文化社區」的聲名，大概率

將再演「快手式」超購神話。



＊月活突破２億戶，惟連虧１３個季度＊



ＡＣＧ（Ａｎｉｍａｔｉｏｎ、Ｃｏｍｉｃ、Ｇａｍｅ縮寫）、Ｕｐ主（視頻原創者）、

ＡＷＳＬ（「啊我死了」縮寫，形容看到可愛事物的興奮之情）；彈幕（視頻播放框即時評論）

、鬼畜（以快節奏配音再創作嚴肅話題）、逮蝦戶（Ｄｅｊａ Ｖｕ諧音，寓意即視感）……

倘若對上述詞彙一頭霧水，或顯示你與２﹒０２億（截至去年末季）Ｂ站月活用戶處於平行

時空，更或意味跟逾３﹒２億Ｚ世代（通常指２４歲以下）的世界脫節；而雲集最大比例年輕人

及社區粘性，正是Ｂ站引以為傲區別於抖音、快手、愛奇藝等一眾視頻平台的賣點。

儘管２０１８年３月登陸美股首日即破發收場；儘管迄今連虧１３個季度，且去年總虧損按

年翻逾倍；儘管過去三年融資近１８５億元人幣被稱為「吞金獸」，但都無礙其過去一年在美股

價連翻４倍。



＊廣告業務前景看好，股東擁騰訊淘寶＊



看好者指，遊戲、增值服務、廣告、電商此四大核心業務收入中，Ｂ站的廣告業務前景不可

小覷，因佔其７８％的１８－３５歲用戶群，是廣告主爭奪中國未來消費大軍的目標對象。

以過去三年計，靠ＡＣＧ動漫遊戲發家的Ｂ站，遊戲收入佔比從逾七成直降至四成，而廣告

收入佔比則從１１﹒２％增至１５﹒４％，且去年增速高達１２４％；有分析師預計，其今年首

季將再加速至１４５％。

再看看其電商業務，去年收入增速同逾倍，加上阿里旗下淘寶中國持有其６﹒７％股份，兩

者未來勢推進流量互補，而後者去年１１月即推出「淘寶逛逛」，邀請Ｂ站ＵＰ主以測評買家秀

形式入駐，打造社區式營銷，大有抗衡對手京東戰略合作快手之意。



＊「燒錢」模式勢持續，跑多快引質疑＊



不過，保守者則稱，以Ｂ站過去持續「破圈（指內容不局限於動漫二次元）」、涉足電競直

播（如斥逾億美元奪《英雄聯盟》全球總決賽國內獨家直播版權）、大谷科學類專業用戶或機構

創作視頻、「最美的夜」跨年晚会等帶動流量的做法看，要實現其「未來三年月活用戶破４億」

的雄心，去年經營開支增１﹒２倍的「燒錢」模式勢將持續，換言之，業績何時扭虧為盈仍存不

確定性。此外，其月活用戶同比增速自去年首季高見７０％後放緩至去年末季的

５５％看，亦引發Ｂ站還能跑多快的質疑。

無論Ｂ站未來跟抖音、快手、愛奇藝、小紅書等等的競爭如何，想窺探中國Ｚ世代的內心世

界及獨特審美，Ｂ站都將是一個完美窗口。今天你「彈幕」了嗎？

