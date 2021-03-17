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即市新聞

17/03/2021 11:32

《投資智慧－鄧聲興》德視佳（１８４６）積極擴大市場佔有率可吼

　　《投資智慧》來自德國專科醫療的德視佳集團（０１８４６）公布２０２０全年業績，集團
的總收入約為４﹒７４億元，較去年同期增加約１０﹒３％。經調整稅後淨利按年大幅增加約
４０﹒４％至約７０６１﹒４萬元。２０２０年度於德國和丹麥的收入分別為約３﹒０５億元和
約６１００萬元，佔總收益約６４﹒３％和１２﹒９％，較２０１９年度增加約１４﹒９％和
１９﹒５％。由於２０２０年初國內多個省市為應對新冠疫情而實施城際出行及工作限制，故中
國地區的收入較２０１９年輕微減少約４﹒７％。在內地城際出行政策調整後，業務營運於
２０２０年５月底已逐步恢復正常。與２０１９年同期相比，期內第三季於中國地區的收入增加
約１９﹒１％至約３６００萬元，第四季則增加約１６﹒３％至約３５７０萬元。雖然面對疫情
，集團藉著優化營運以提高盈利能力，集團股東應佔溢利達６４０７﹒３萬元，成功轉虧為盈，
每股派發末期息２﹒９８８仙。
　
　　德視佳集團為近視、遠視、老花眼和白內障患者提供了先進的德國技術和優質服務。這些服
務使客戶無需配戴眼鏡並恢復了清晰視力。集團為兩大主要客戶群提供廣泛的視力矯正服務，主
要尋求屈光性激光手術或後房型人工晶體（ＩＣＬ）植入術治療近視、遠視或散光的人士及尋求
屈光性晶體置換手術治療老花眼或白內障的人士。集團具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所，業務
遍及德國，丹麥和中國。集團的視力矯正服務包括：（ｉ）屈光鐳射手術（包括ＲｅＬＥｘ
Ｓｍｉｌｅ和Ｆｅｍｔｏ　ＬＡＳＩＫ）；（ｉｉ）晶體植入手術（ＩＣＬ）；（ｉｉｉ）晶狀
體置換手術（包括單焦點和三焦點晶狀體置換手術）和（ｉｖ）其他（包括ＰＲＫ╱ＬＡＳＥＫ
和ＩＣＲＳ植入術）。而其中ＩＣＬ和晶狀體置換手術是公司主要手術業務。晶體手術與激光類
手術所需時間相若，但晶體手術的利潤較高，為集團的主要收入來源。晶體置換手術及後房型人
工晶體（ＩＣＬ）植入術於２０２０年的收益為約６８３０萬元，較２０１９年度增加約
１５﹒９％，佔２０２０年度總收益合共約６２﹒４％，可見集團具長期盈利增長潛力。
　
　　隨著愈來愈多年輕人患有近視，加上中低度近視及高度近視的相關人口有上升趨勢，因此市
場需求日益俱增。目前，德國市場的滲透率是中國的三倍，但人口規模則為後者的十分之一，可
見激光手術在內地市場滲透率較低。過去三年，德視佳的收入持續上升，其中內地業務的收入複
合年增長率近８０％。現時集團在內地已開設７間診所，其位於重慶的診所亦將於２０２１年４
月正式營運，此前，自２０１９年９月開業的北京東診所已於２０２０年６月獲得盈虧平衡，是
集團最快實現盈利的診所，可為集團其他新開診所提供盈利模式範例。隨著大眾更關注自身健康
及消費能力持續上升，內地業務增長潛力強勁。雖然疫情為全球經濟帶來了前所未有的衝擊，然
而醫療專科行業復甦進度良好，相信集團能持續發揮德國醫療質素的優勢，同時積極擴大市場佔
有率。另外，集團股價已在５元水平潛伏了一段時間，一度攀升至１０元高位，近日雖受外圍因
素稍有回調，但走勢有轉強跡象，投資者可趁低分批吸納。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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