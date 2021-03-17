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17/03/2021 13:08

《拆局麒想－林嘉麒》中興首季是盈喜？中國業務增長愈快愈不利

　　《拆局麒想》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）近期通過法例，將內地５家企業列入危害美國
國家安全的名單內，列入制裁名單的企業分別為華為、中興通訊（００７６３）、海能達、杭州
海康威視、大華科技，消息出後未對中興股價有太大衝擊。當然，消息是早於去年底，而清單是
指美國建立新一代通訊網絡時，不會再次採用或會危及美國國家安全或人民安全保障的設備或服
務。不過，華為已有行動，早於今年２月已入稟美國法院起訴ＦＣＣ的裁決，近日小米
（０１８１０）又有美國聯邦法官駁回美國投資禁令而「翻生」，似乎中興被制裁消息仍有生機

　
　　政治因素暫時影響不大，回看公司的基本面：業績及前景。首先，中興早於１月２２日已公
布快報，整體營業收入及盈利大數已知好，今次全年業績公布已沒有多大驚喜，但公司隨即發盈
喜，預期首季淨利潤介乎１８億至２４億元（人民幣．下同），按年增長１３０﹒７７％至
２０７﹒７％，公報令投資者精神起來。公司指，股東的淨利潤較上年同期增長，主要原因為公
司不斷優化市場格局，期內營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善，盈利能力大幅提升，不過
其中包含公司轉讓北京中興高達通信技術有限公司９０％股權，確認稅前利潤約７﹒７４億元。
　
　　中興去年純利４２﹒５９億元，第一季７﹒７９億元，第二季１０﹒７８億，第三季
８﹒５５億，第四季１６多億。比較首季盈喜，假如扣除一次過利潤，都係十幾億，似乎按季是
倒退，是否真盈喜就見仁見智。反而，要留意公司明確表示要克服困難應對各種不確定性，當中
有玄機。首先，現時中興國內市場佔比６７﹒０８％，國際市場３２﹒９２％，儘管公司認為國
際市場經營總體穩健，國際市場未可太樂觀，而事實是去年此業務只有２﹒７１％的增長。再拆
細毛利率，中國、歐美及大洋洲分別是２８﹒８６％和２６﹒８９％，而亞洲（不含中國）及非
洲的分別是４３﹒３２％及４８﹒３３％，惟中國業務佔比高達６７﹒０８％，去年唯獨是中國
毛利率大跌１１﹒０１％，影響整體毛利率由下跌５﹒５６個百分點至３１﹒６１％。好明顯，
不單止是內地電訊商要提速降費，同時中興正在讓利。再者，四大地區中，中國業務收入增長最
明顯，高達１６﹒８９％，其餘亞洲是１１﹒７５％，非洲及歐美及大洋洲，分別要倒退９﹒２
８％及１﹒２５％，但同時中國地區成本卻大增３８﹒３％。假如趨勢是持續，中國業務做得愈
大，公司盈利就會進一步下跌，問題可大啊。現時，運營商網絡佔公司整體收入７２﹒９６％，
估計以內地電訊商為主，因此今年生意愈多，豈不是中興賺得愈少﹖似乎內地業務會做得愈多，
賺得愈炒，國際市場又不濟的話，前景未宜樂觀。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒
》（作者為香港證監會持牌人士）

＊並未持有上述股份

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