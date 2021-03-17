《樓市亮話－湯文亮》填海造地，造的竟然是農地

《樓市亮話》今個星期初有不少報章報道胡應湘講填海造地，快則今日決定，五年後就可以

擺入伙酒，很多人不明白，一向以來，填海造地在現代香港人來說好似登陸月球咁艱難，最樂觀

的說法都要１５年，以前反而很容易，三幾年就可以。我寫文章的地方，就是填海造地得來，將

本來一件不是十分困難的事講到困難重重，這是香港的特有現象。



胡應湘所講的今日決定是一個關鍵字，如果沒有壓力，今日決定可能已經是十年後的事，由

此來看，１５年能夠做地已經是超標完成，有很多人話，香港有不少農地，又有郊野公園土地，

點解要浪費金錢填海造地，只要同地產商合作，容許他們的農地在補地價之後變成住宅用地，土

地供應不足問題可以立刻解決。其實，這是一個進行式，地產商與政府不時有商討農地補地價，

不過雙方一在平地一在天，永遠大纜都扯唔埋，但政府是下門親家，因為補地價不成，沒有土地

供應，樓價飆升，市民怨聲載道，政府是難辭其咎，即使如此，政府亦不會低價補地，否則會被

市民話官商勾結，甚至惹上官非，公務員在少做少錯的原則下，寧願土地供應不足，小市民受苦

。



有人質疑胡應湘所講，今日決定填海造地，五年後可以擺入伙酒的可行性，大家可能有所誤

會，胡應湘並沒有話一定要在填海的土地建房擺入伙酒，地產商見政府填海造地，自然會加速農

地補地價，不用五年，就可以在農地所建的房子擺入伙酒，填海造地，造的竟然是農地。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

