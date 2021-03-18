《缸邊嫺談－黃惠嫺》大宗商品需求升，原材料及資源類板塊可關注

《缸邊嫺談》近日，內地有關「原材料供不應求，家電產品加價」的報道引起了筆者的關注

，而原因正是處於製造業產業鏈上游的原材料加價，已傳導至銷售環節，將成本上漲壓力轉嫁至

消費者身上。從生產成本看，原材料佔總成本７成左右的家電類產品，在大宗商品價格上漲時率

先受到影響。從工業生產者出廠價格指數（「ＰＰＩ」）中可得知，由去年５月份開始，有色金

屬、黑色金屬、燃料等工業品的價格已慢慢開始回復上升趨勢，至去年１０月增速加快，令製造

業的生產成本進一步上升。



中國國家統計局（「統計局」）於上周三（３月１０日）公布，內地２月份ＰＰＩ較去年同

期上升１﹒７％，較１月份同比升幅擴大１﹒４個百分點。在工業生產者出廠價格當中，生產資

料出廠價格同比上升２﹒３％，升幅較１月份擴大１﹒８個百分點；工業生產者購進價格同比上

漲２﹒４％，升幅較１月份擴大１﹒５個百分點。



工業品價格上升，據統計局數據顯示，在２０２１年２月份的工業生產者購進價格中，黑色

金屬材料類價格同比上升１１﹒６％，有色金屬材料及電線類價格上升１０﹒３％，農副產品類

上升５﹒２％，化工原料類價格上升０﹒３％；燃料動力類價格上升１﹒０％。



內地疫情最早受控，從統計局公布的中國採購經理指數可見，自去年３月起生產活動已開始

大規模復甦，生產指數及新訂單指數均迅速回升至正常一半或以上的水平，而升勢更隨著國內外

需求增加而逐步擴大至去年１１月的高位５２﹒１％。進入今年２月份，中國採購經理指數中的

各項價格指數持續於高位運行。２月份主要原材料購進價格指數為６６﹒７％，已連續４個月高

於６０﹒０％。從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色

金屬冶煉及壓延加工、電氣機械器材等行業主要原材料購進價格指數均超過７０﹒０％，令企業

採購成本壓力持續增加。同時，原材料購進價格上漲導致出廠價格上升，２月出廠價格指數較１

月上升１﹒３個百分點至５８﹒５％，屬近一年以來第二高水平。



＊大宗商品價格持續上升＊



新冠肺炎疫情爆發至今已超過一年，環球經濟受挫，各國推出不同的救市方案及刺激經濟措

施，如美國總統拜登已簽署了１﹒９萬億美元的新一輪經濟救助方案。市場普遍認為，救市資金

注入實體經濟，加上寬鬆的貨幣政策令美元疲弱，資金流入大宗商品以彌補美元的弱勢。



當前內地的原材料庫存處於較低位水平。從供應一方而言，內地經歷了多年的「供給側」改

革，在去除過剩產能、去庫存、去槓桿上取得突破性進展，解決了煤炭鋼鐵等領域供大於求的問

題。



而縱觀全球，去年在疫情之下各國停工停產，大宗商品生產受阻，現時大宗商品的庫存已跌

至較低的水平。但自２０２０年底起，多國陸續開展新冠疫苗廣泛接種令確診人數由高位回落，

經濟活動逐漸恢復。製造業復甦尤為迅速，２０２０年全球製造業ＰＭＩ數據在４月份觸底後連

續６個月回升，並於１２月份升至５５﹒２％的高位水平，顯示全球主要經濟體的製造業新訂單

、新出口訂單指數持續上漲，全球產業鏈對大宗商品的需求不斷增加，而全球工業品庫存卻處於

相對低位，預期工業用大宗商品的價格在供不應求的情況下自然會上升。



在需求方面，各國政府因應疫情而加推的財政政策，如大規模投資基建設施建設，有助提升

對大宗商品的需求。另外，各國為配合新能源政策的落實，建設可再生能源、電池和新能源汽車

等對應的基礎設施，亦會引發大量對金屬的需求。



＊資源類及原材料類股份受利好刺激＊



原材料及資源類相關股份的走勢由去年１１月開始回升，至今年３月１２日板塊的升勢已大

幅領先恆生指數，有色金屬、黑色金屬、原油等大宗商品的價格在農曆新年前後升勢亦有所加劇

。短期來看，預期全球將維持寬鬆的貨幣政策和大規模的財政刺激，以支撐經濟穩定增長。長遠

而言，隨著全球經濟復甦步伐加速，加上新基建、新能源、新能源汽車等設施的興建

，將有助持續推動大宗商品的需求預期和價格。綜上所述，需求的增加料對相關原材料及資源類

股份有利。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與原材料及資源類相關的股份

