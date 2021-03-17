【初選案】范國威辭任西貢區議員，稱還柙期間無法履行職務

《經濟通通訊社１７日專訊》捲入民主派初選案的新民主同盟創會會員兼西貢區議員范國威
表示，正被還柙於荔枝角收押所，由於還柙期間無法履行議會職務，因此昨天（１６日）已辭任
西貢區議員一職。他表示非常感謝市民多年來的支持和鼓勵。（ｃｌ）（ｚｚ）
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