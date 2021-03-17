【新冠疫苗】東區醫院證實有員工接種科興疫苗後不適留院

《經濟通通訊社１７日專訊》消息透露，東區醫院一名前線護士上月接種科興疫苗後，感到

不適，暫時未知是否屬於疫苗相關的不良反應，現正留院接受治療。東區醫院證實有員工接種疫

苗後不適入院。

東區醫院證實，一名員工於２月２３日接種新型冠狀病毒疫苗後，自３月３日起陸續出現頭

痛、痾嘔不適及低燒等症狀，昨（１６日）入院接受檢查，情況穩定。院方昨天已向衞生署呈報

該宗接種疫苗後不適個案。（ｃｌ）

