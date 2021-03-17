【新冠疫苗】衛生署：男督察一家被女兒同學傳染，與打疫苗無關

《經濟通通訊社１７日專訊》一名３８歲男督察早前接種科興新冠疫苗後，確診感染新型冠

狀病毒，４１歲太太及２名女兒亦染疫。衞生防護中心相信督察打針前已受到感染，不認為疫苗

無效。

確診家庭住在何文田督察級警察宿舍Ｃ座，一家四口本月７日曾到過另一名確診者家中聚會

，上星期五因獲悉女兒一名同學確診，全家前往檢測，督察同日亦接種科興疫苗，其後證實全家

確診。督察工作地點有１０多人送往檢疫，無其他人要強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，一般要接種兩劑疫苗兩星期後，才能評估是

否有效，所有疫苗並非１００％有效，但相信疫苗能有效減低死亡和重症風險，如果社區仍有病

毒傳播，隨著愈來愈多人已接種疫苗，未來亦會有人打針後確診。



＊東區醫院員工打針後不適，現時情況穩定＊



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在記者會上承認，東區醫院一名員工

於２月２３日接種新冠疫苗，３月３日起陸續出現頭痛、肚痾、低燒等，昨日入院接受檢查，現

時情況穩定，醫院昨日已根據機制透過網上系統呈報有關個案予衞生署。專家稍後會就事件作出

分析，其後再作公布。

她續指，較早前亦有一名於仁濟醫院工作的同事在３月８日接種新冠疫苗，同日下午不適，

醫院安排他入院檢查，及後情況穩定，兩日後出院。（ｃｌ）

