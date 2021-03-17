【選舉改革】張勇：特首要有實權，不能再出現劣質議會文化

《經濟通通訊社１７日專訊》全國人大法工委副主任張勇引述前基本法起草委員會主任姬鵬

飛表示，《基本法》要使行政、立法和司法機關相互制衡、相互配合，行政長官要有實權，也就

是行政主導的體制，這是《基本法》設計的政治體制所希望達到的狀態。



＊須提高特區管治效能＊



張勇早上就修改香港選舉制度聽取法律界意見時表示，中央除了要落實「愛國者治港」，更

要提高特區的管治效能，行政立法之間要理性制衡、有效配合，強調不能再出現劣質的議會文化

或亂象，要有效配合，理性制衡、有效配合是行政與立法關係，行政長官要真正有實權，能順利

施政。



＊形容來港聽意見收穫滿滿＊



他指，這次中央出手或者全國人大及常委會用「決定＋修改《基本法》附件一和二修法」的

方式完善選舉制度，是在國家層面進行制度性完善，他強調，面對目前的情況，中央不得不出手

、不能不出手，一旦出手，就必須從根本上解決問題，回歸《基本法》初心原意。

他提到今次來港聽意見收穫滿滿，自己有非常多啟發和教育，有關意見為下一步人大常委會

修改《基本法》附件一和附件二，提供很多好的思路。（ｃｌ）

