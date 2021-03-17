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17/03/2021 17:46

【選舉改革】張勇：要建香港特色民主選舉制，讓各界均衡有序參與

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全國人大常委會法制工作委員會、國務院港澳辦和中聯辦第三
日在港舉行座談會，就落實全國人大關於完善香港選舉制度的決定，聽取特區政府和香港社會各
界意見。全國人大法工委副主任張勇今日聽取法律界意見時表示，這次完善香港選舉制度旨在建
立一套新的適合香港實際情況，具有香港特色的民主選舉制度，實現「香港社會各界均衡有序的
政治參與」。
　　他指出，香港的實際情況概括而言有兩點，一，香港是多元化、國際化、高度發達的資本主
義社會；二，香港是中央授權下實行高度自治、直轄於中央人民政府的地方行政區域。強調考慮
香港所有的政治體制設計，要立足於上述實際情況，兩者不可偏廢。

＊選委會是良好制度但需完善＊

　　張勇指出，設計香港選舉制度的核心是重新構建選舉委員會，並增加其職能。他指中央反覆
評估、研究，認為香港的選舉委員會是一個適合香港的好制度，但要進一步的完善，而重新構建
要從兩個方面入手：一，擴大其代表性，調整均衡性，實現更廣泛的政治參與，促進香港社會整
體利益的保護；二，通過增加新的職能，實現愛國者治港，改善行政與立法關係，增強行政長官
的施政能力。（ｃｌ）

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