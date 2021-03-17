【企業盈警】蠟筆小新食品（０１２６２）料全年虧損減７０％

《經濟通通訊社１７日專訊》蠟筆小新食品（０１２６２）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度虧損較２０１９年度虧損約１﹒７億元（人民幣．下同）減少約７０％，至約５１００

萬元。

該集團指，虧損淨額減少主因果凍產品銷售額提升導致毛利率上升、出售一家附屬公司收益

約１﹒１８億元，以及期內並無錄得重新計量分類為持作出售的資產的虧損。（ｗｈ）

