【企業盈警】佳景（００７０３）料全年虧收窄至最多１﹒３億元

《經濟通通訊社１７日專訊》佳景集團（００７０３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎約１﹒２億至１﹒３億元，比２０１９年度虧損３﹒７７億元收窄。

該集團指，虧損主因２０１９新型冠狀病毒影響社交及餐飲聚會，雖獲政府提供資助補貼，

惟收益大跌及錄巨額虧損，而業主提供若干租金優惠在一定程度紓減餐廳財務困難。（ｗｈ）

