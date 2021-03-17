【企業盈警】世紀城市（００３５５）料全年盈轉虧５﹒４億元

《經濟通通訊社１７日專訊》世紀城市（００３５５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損５﹒４億元，２０１９年度純利約１﹒７５億元。
該集團指，虧損主因投資物業公平值虧損及其他資產減值虧損、酒店組合折舊費用總額約
５﹒７４億元的非現金項目，以及融資成本。
該集團將於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
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