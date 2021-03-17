《經濟通通訊社１７日專訊》中國華君（００３７７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損比２０１９年度虧損６﹒６５億元人民幣增加介乎１﹒３至１﹒６倍。
該集團指，虧損增加主因去年投資性房地產公允價值變動損失，而２０１９年錄得收益約
２﹒３８億元人民幣，期內融資成本和就若干貸款協議的違約賠償金準備有所增加，以及持作出
售物業及物業、廠房及設備之減值損失。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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17/03/2021 07:56
【企業盈警】中國華君（００３７７）料全年虧損擴大最多１﹒６倍
《經濟通通訊社１７日專訊》中國華君（００３７７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損比２０１９年度虧損６﹒６５億元人民幣增加介乎１﹒３至１﹒６倍。
該集團指，虧損增加主因去年投資性房地產公允價值變動損失，而２０１９年錄得收益約
２﹒３８億元人民幣，期內融資成本和就若干貸款協議的違約賠償金準備有所增加，以及持作出
售物業及物業、廠房及設備之減值損失。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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