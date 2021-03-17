【企業盈警】中國華君（００３７７）料全年虧損擴大最多１﹒６倍

《經濟通通訊社１７日專訊》中國華君（００３７７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損比２０１９年度虧損６﹒６５億元人民幣增加介乎１﹒３至１﹒６倍。

該集團指，虧損增加主因去年投資性房地產公允價值變動損失，而２０１９年錄得收益約

２﹒３８億元人民幣，期內融資成本和就若干貸款協議的違約賠償金準備有所增加，以及持作出

售物業及物業、廠房及設備之減值損失。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

