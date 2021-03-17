【企業盈警】哈爾濱銀行（０６１３８）料全年純利跌最多８０％

《經濟通通訊社１７日專訊》哈爾濱銀行（０６１３８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度之淨利潤較上年同期下降約６０％至８０％。
該集團指，純利下跌主因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，宏觀經濟增速放緩，部分信貸客戶
生產經營受困，還款能力下降，該行相應增加資產減值準備計提並加大不良資產處置、核銷力度
。
該行預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話16/03/2021
【中概焦點】嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊 美股盤前升4%
|中國故事16/03/2021
《神州經脈》中國持美債規模至年半高 A場悶升成交跌至三個月低
|財經熱話16/03/2021
小米炒高8% 科指漲逾3% 恒指升193點收復二萬九
|市場動向16/03/2021
淨利大增184%！恒大物業加速擴張劍指全球第一
|中國故事16/03/2021
《京城近觀》漫天風沙的北京
|FOCUS16/03/2021
【FOCUS】拜登加稅或說易行難 惟全球稅改山雨欲來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰