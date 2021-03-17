《經濟通通訊社１７日專訊》康大食品（００８３４）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約３６００萬元人民幣，２０１９年度則錄得純利約４４０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因肉雞市價下跌而確認生物資產公平值變動減估計出售成本所產生虧
損淨額及就與若干肉雞場相關未充分利用或陳舊物業、廠房、設備及使用權資產確認減值虧損，
而該等肉雞場無法滿足環保要求。
該集團將於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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17/03/2021 07:56
【企業盈警】康大食品（００８３４）料全年盈轉虧３６００萬人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》康大食品（００８３４）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約３６００萬元人民幣，２０１９年度則錄得純利約４４０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因肉雞市價下跌而確認生物資產公平值變動減估計出售成本所產生虧
損淨額及就與若干肉雞場相關未充分利用或陳舊物業、廠房、設備及使用權資產確認減值虧損，
而該等肉雞場無法滿足環保要求。
該集團將於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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