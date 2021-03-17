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即市新聞

17/03/2021 07:56

《國企紅籌》中興通訊（００７６３）全年少賺１７％，派息２０分

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，截至去
年１２月３１日純利約４２﹒５９億元（人民幣．下同），按年跌約１７％，每股盈利９２分，
派末期股息每股２０分。
　
＊首季純利料漲最多２倍＊

　　另外，該集團指，今年首季盈利介乎１８億至２４億元，按年升１﹒３至２﹒０７倍，每股
盈利０﹒３９至０﹒５２元，預計淨利潤增長主因不斷優化市場格局，營業收入同比增長、毛利
率持續恢復改善，盈利能力大幅提升，以及期內轉讓北京中興高達通信技術９０％股權，確認稅
前利潤約７﹒７４億元。　
　　該集團指，去年營業額增長１４﹒５５％至１０１４﹒５億元，國內和國際市場營業收入均
同比增長，運營商網絡營業收入同比增長１１﹒１６％，主要是由於５Ｇ無線產品、承載產品、
核心網產品等營業收入增長，政企業務營業收入同比增長２３﹒１３％，主要是由於承載產品、
國內服務器等營業收入增長所致，而消費者業務營業收入同比增長７﹒７５％，主要是由於手機
產品、國際家庭終端營業收入增長所致。毛利３１５﹒６２億元，跌約１％，營業利潤
５４﹒７１億元，同比減少２７﹒５６％，期間費用同比增長６﹒２５％，主因研發投入增加所
致，但投資收益９億元，同期增長２﹒６倍，主要是由於股權處置產生收益增加所致。毛利率
３１﹒６１％，按年下降５﹒５６個百分點，主要是由於低毛利率產品收入佔比上升所致。
（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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