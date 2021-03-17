《日入而息》嗶哩嗶哩明起招股，電能少賺１４％，觀望美議息結果



《今天重點》﹡嗶哩嗶哩（０９６２６）明起招股，入場費１９９５９元

﹡長江基建（０１０３８）去年少賺３０％，派末期息１﹒７９元；長建去年

英國業務溢利跌４４％，澳洲業務溢利跌１１％

﹡電能實業（００００６）去年少賺１４％，派末期息２﹒０４元；去年英國

業務溢利跌２９％，香港業務升１７％

﹡林鄭稱已要求部門酌情處理永久居民子女回港事宜；研為已接種疫苗市民提

供通關等誘因；健身中心要繼續營業須規定戴口罩；專營巴士加價是困難決

定，每間公司蝕到入肉；林鄭倡立法會成立小組委員會，討論修改選舉條例

事宜

﹡張曉明稱座談會涵蓋面廣，與會者倡撤選委區議員席位；張曉明引述傳媒老

闆：「如迷路何不回到原點再出發」

﹡布林肯點名２４名中港官員削弱香港自治



《即日市況》﹡觀望儲局議息結果，港股收升６點二萬九關上落



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒０３％，悶市下再刷今年兩市成交新低



《美元匯價》﹡美匯接近９２窄幅上落，短線仍略有優勢；歐元最新報１﹒１８９３╱９７

，日圓最新報１０９﹒１９╱２０



《公司業績》﹡長江基建（０１０３８）去年少賺３０％，派末期息１﹒７９元；長建去年

英國業務溢利跌４４％，澳洲業務溢利跌１１％

﹡電能實業（００００６）去年少賺１４％，派末期息２﹒０４元；去年英國

業務溢利跌２９％，香港業務升１７％

﹡ＣＬＳＡ（０６８７７）全年虧損收窄至７１６３﹒６萬元，不派息

﹡大酒店（０００４５）去年盈轉虧蝕１９﹒４億元，不派息

﹡俄鋁（００４８６）年度盈利７﹒５９億美元，跌２０﹒９％，不派息

﹡南華資產（０８１５５）全年虧轉盈３１８７﹒２萬元，不派息

﹡科聯系統（０００４６）全年賺６０１３萬元，升７﹒６％，末期息１２仙

﹡蒙焦煤企（００９７５）全年純利２８９４萬美元，跌七成，不派息

﹡德視佳（０１８４６）年度虧轉盈６５５８萬元，，派息２﹒９８８仙

﹡濠亮（０８１１８）首三季純利逾２１６７萬元升３６﹒７％，不派息

﹡格林國際（０２７００）料去年虧損減少約６０％

﹡巨騰國際（０３３３６）去年純利按年跌１１％至１﹒３億，派末期息１０

仙

﹡耐世特（０１３１６）去年純利按年跌４９﹒８％，派息０﹒００９４美元



《公司資訊》﹡大酒店（０００４５）上季香港半島酒店平均可出租客房收入按年跌近

３２％

﹡平安好醫生（０１８３３）與禮來製藥達成戰略合作

﹡利興發展（０００６８）今起停牌，被指未有足夠營運水平保證股份繼續上

市

﹡和黃醫藥暫未有重啟香港上市時間表，不排除選擇科創板上市

﹡招商局商業房託（０１５０３）預算４億元人民幣為旗下五項資產進行改造

升級工程

﹡阿里（０９９８８）旗下ＵＣ瀏覽器遭安卓商店下架，早前因虛假醫藥廣告

被點名

﹡非凡（０８０３２）附屬３﹒７億元售揚州房地產公司全部股權

﹡傳百度ＩＰＯ定價每股２５２元，較美股折讓２﹒７％

﹡港交所（００３８８）獨立非執董陳子政、胡祖六及莊偉林任期屆滿後退任

﹡傳匯控出售法國業務只剩Ｃｅｒｂｅｒｕｓ一個潛在買方

﹡優源國際（０２２６８）下周一起將取消上市地位

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）去年可銷售證實儲量及可能煤炭儲量按年跌

４﹒５％

﹡美佳音控股（０６９３９）明起招股，入場費２７２７﹒２１元；未來３年

將推逾６００款新型號芯片

﹡遠東發展（０００３５）獲主席邱達昌四個月累計增持約３３３５萬股

﹡德視佳（０１８４６）仍計劃在港開設首間眼科診所，重慶診所最快３月底

開業



《國企紅籌》﹡重慶機電（０２７２２）參股公司有研粉材於今日在上交所科創板掛牌



《神州民企》﹡騰訊商業管理在深圳成立新科技公司，註冊資本５００萬元人民幣；騰訊

（００７００）及索尼投資Ｕｂｉｔｕｓ，加大力度押注雲遊戲



《中國要聞》﹡據報去年機構清倉式減持券商股，惟板塊走勢分化

﹡上海抽檢海鮮重金屬鎘超標，餓了麼、美團等不合格

﹡被揭私隱漏洞，獵聘網及智聯招聘遭北京當局立案調查

﹡愛奇藝就侵害作品信息網絡傳播權糾紛正式起訴Ｂ站

﹡中國半導體行業協會表示去年晶片產業銷售額增近１８％

﹡商務部表示去年中國汽車後市場消費規模超１萬億元人民幣

﹡報告指今年小米將超越華為，成全球第三大智能手機商

﹡２２條措施支持台企赴大陸發展農林，平潭發展等漲停

﹡被質疑對台農「胡蘿蔔加大棒」，大陸強調是深化合作

﹡報告指網上家庭式消費上升，消費者尋找更多購物渠道

﹡數據顯示去年第四季機構投資者清倉式減持券商Ａ股

﹡碳中和債券啟動發行逾一月，累計規模超２３５億元人民幣

﹡中國信通院發布《區塊鏈安全能力測評與分析報告》

﹡中國在線教育專業委員會成立，加強行業管理

﹡世界智能網聯汽車大會和新能源汽車展組委會會議召開

﹡北京交通委表示今年不配置汽車租賃小客車指標

﹡廣電總局表示加強智慧廣播電視建設，按分類目錄管理

﹡首期植信中國財富指數為１１４，偏樂觀

﹡第一太平表示上海五大新城擬打造獨立復合型的城市級別

﹡智能集卡平台鴨嘴獸再獲５０００萬美元投資

﹡植信研究院表示近四成富裕家庭考慮投資境外資產；去年下半年以來中國三

成富裕家庭財富增值

﹡華安基金蘇卿雲稱投資者高位買入基金令賺錢效應不好

﹡中國金融市場進一步開放，高盛去年在中國投入增三成

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡深圳羅湖區擬建設大灣區免稅城，爭取市內免稅政策落地

﹡淘寶特價版接入微信小程序，傳屬阿里針對監管讓步之舉

﹡廣東監管發現涉嫌違規流入樓市問題貸款２﹒７７億元

﹡雲南省與華為達成戰略合作，共推「數字雲南」建設

﹡傳國有大行進行大量長端掉期操作，以應對結匯壓力

﹡全國首筆Ｂ２Ｂ平台數字人民幣結算在大連完成

﹡浙江省金融業十四五規劃：爭取數字人民幣應用試點

﹡內地油價九連漲，汽柴油價每噸升２３５元和２３０元

﹡智飛生物合作研發的重組新冠疫苗被納入緊急使用

﹡ＪＬＬ表示去年中國酒店投資市場交易總額同比降五成

﹡易居表示上海教改將促進學區房降溫

﹡保監等五部委發文規範大學生互聯網消費貸款業務



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１６２１５點

﹡鴻海７月前決定北美電動車廠地點，或選址美國威州



《其他消息》﹡范國威辭任西貢區議員，稱還柙期間無法履行職務

﹡消息指初選案１９區議員被ＤＱ，或失宣誓機會

﹡李家超稱難以在本屆立法會餘下任期完成廿三條立法

﹡林鄭稱已要求部門酌情處理永久居民子女回港事宜；研為已接種疫苗市民提

供通關等誘因；健身中心要繼續營業須規定戴口罩；專營巴士加價是困難決

定，每間公司蝕到入肉；林鄭倡立法會成立小組委員會，討論修改選舉條例

事宜

﹡容海恩指Ｍ＋博物館展品涉違法，林鄭稱館方會留意

﹡民建聯表示巴士逆市加價負面，形容政府向「市民荷包再開刀」

﹡帆稱批准巴士公司加價經全盤考慮，冀提高補貼可緩和影響

﹡港台圍封區派罐頭報道收５４８宗投訴，當局要求積極客觀跟進

﹡黃錦星稱目標於２０２５年最少設１５萬個電動車充電設施

﹡環境局目標表示２０５０年前車輛零碳排放

﹡許正宇稱港交所將研合適ＳＰＡＣ方案，冀年內推南向債券通

﹡香港在第２９期全球金融中心指數的綜合競爭力排名微升至第四位

﹡金管局表示東莞銀行獲授銀行牌照

﹡證監會受理４宗虛擬資產平台申請，不設發牌數目上限

﹡深股通額度全日用逾３８億元，外資連續七日淨流入；滬股通額度全日流走

１３億元，陸股通淨流入１﹒６億

﹡記協促廣播處長解釋臨時抽起港台節目如何不符約章



《大國博弈》﹡中國簽訂有記錄以來第二大筆美國玉米訂單

﹡外交部稱美日聲明惡意攻擊中國的政策，已提嚴正交涉

﹡民主黨提議將對外預算增加２０％，加強對華競爭力

﹡拜登承諾中國針對新疆的行為將得到相應的後果

﹡英國擬擴充核武庫存４０％，符合利益下可與中國合作

﹡歐菲光終認遭蘋果剔出供應鏈，此前多次否認疑違規

﹡美國對中港官員增加金融制裁，外交部表示立即糾正錯誤



《選舉改革》﹡布林肯點名２４名中港官員削弱香港自治

﹡社民連灣仔遊行抗議選舉制度修改

﹡張曉明稱座談會涵蓋面廣，與會者倡撤選委區議員席位；張曉明引述傳媒老

闆：「如迷路何不回到原點再出發」

﹡湯家驊稱縮減部分功能組別未必引來很大反彈

﹡張勇稱要建香港特色民主選舉制，讓各界均衡有序參與



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，８宗本地感染Ｕｒｓｕｓ佔５宗

﹡衛生署表示男督察一家被女兒同學傳染，與打疫苗無關

﹡上海加快新冠疫苗接種，將適時開展老年人接種

﹡歐洲藥品管理局表示阿斯利康疫苗好處仍大於風險

﹡社交距離措施延長兩周至本月底，餐廳須改善通風設施

﹡傳染疫３８歲男督察曾打科興疫苗，或成首宗針後確診

﹡匯豐總行大廈分行服務今日起暫停，直至完成檢測規定

﹡數碼港艾美酒店據悉要求員工停薪留職半年

﹡何栢良稱接種疫苗有助香港突破防疫措施「輪迴困局」

﹡昨天再有１１人打針後送院，六旬漢接種復必泰後中風

﹡警方估計確診男督察接種科興前或已受感染

﹡東區醫院證實有員工接種科興疫苗後不適留院

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