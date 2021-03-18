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18/03/2021 07:50

《華爾街內望》儲局上調經濟增長預測，道指漲１８９點首破三萬三

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局預測經濟將從疫情中快速復甦，並表示將把利率維持在
接近零水平，美股周三（１７日）反彈，當中道指再破頂，首次登上三萬三關口。
　　道指漲０﹒５８％或１８９點，報３３０１５點，最高見３３０４７點。標指漲０﹒２９％
或１１點，報３９７４點。納指攀升０﹒４％或５３點，報１３５２５點。
　　聯儲局在為期兩日的政策會議後發表聲明，預計隨著疫情危機緩解，美國今年經濟增長和通
脹將迅速躍升，重申將在未來幾年把目標利率保持在近零水平的承諾。儲局主席鮑威爾在新聞發
布會上則表示，現在討論逐步縮減支持經濟的措施還為時過早。
　　指標十年期國債收益率曾一度飆升至１﹒６８９％，創下上年１月以來最高水平，不過在聯
儲局發表聲明後，收益率收漲不足１個基點，報１﹒６３０４％。
　　三十年期國債收益率在聲明公布後躍升至２﹒４６４％，創２０１９年８月以來最高，最終
收漲４﹒４個基點至２﹒４３４７％。
　　板塊方面，工業股、非必需消費品股均漲超１％。個股方面，亞馬遜漲１﹒４％，特斯拉跳
漲３﹒７％。麥當勞漲１﹒９％，獲德意志銀行上調目標價及評級至買入。（ａｌ）

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