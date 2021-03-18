《國金與投資－曾廣標》美聯儲如何安撫股市？

《國金與投資》美國聯儲局公開市場委員在香港時間周四（１８日）凌晨二時發表其議息會

議結果，一如市場所料，利率維持低至零水平，買債規模亦維持不變。前瞻方面，針對市場擔心

通脹會由於經濟復甦而升溫的擔憂，儲局盡管大幅調高了今年經濟增長目標至６﹒５％，但表示

主流意見認為在２０２４年之前不會加息，同時認為就算通脹升至２％也是正面和健康的。通脹

和失業率是聯儲局制定貨幣政策的主要因素，會議預期失業率將回落至４﹒５％，但亦不是構成

加息的理由。



＊預期三年不加息，美股暫時回穩＊



明顯的，由鮑威爾主席領導的聯儲局盡量想安撫市場。就在議息期間，１０年期債息升至接

近１﹒７厘的高位，令到美股及特別是納指受壓，議息結果公布後，道指即時反彈２００點，而

標普指數和納指稍後亦收復失地。不過，債息仍高企，反映出資金續由於擔心通脹而沽售債券，

而高估值及依靠市場融資的科技股會被視為風險升溫的投資項目，預期市場會續試探式的回歸傳

統舊經濟股票。



＊不懼經濟大幅高增６﹒５％＊



儲局對經濟活動和勞工市場的變化表示了樂觀之情，預期今年的ＧＤＰ增長率可達到

６﹒５％，較上一輪即去年１２月時估計的４﹒２％大幅提高。對於明年和後年的經濟增長，則

預期為３﹒３％及２﹒２％，長期則會維持在２﹒３％。我認為，這種估計是靠譜的，今年的高

增長是由於去年基數變得較低而近期美國疫情隨著疫苗入市而開始受控，反之，經過今年的高增

長之後，明年和後年以至今後，就會回復溫和增長。而低通脹下穩定的溫和經濟增長，一直是儲

局的長期理想目標。



失業率方面，儲局的預測也較三個月前為佳，當時預期今年失業率可望由６﹒５％回落至５

％，最新預測則是可回落至４﹒５％，明年和後年會進一步回落至４﹒２％及３﹒７％，長期則

會維持在４％。



＊鮑威爾：通脹升溫只短期現象＊



儲局對通脹的最新預測亦有升溫，預期今年的核心通脹（即扣除能源和食品價格）會升至２

﹒２％而非上次預期的１﹒８％，明年和後年則分別為２％至２﹒１％，長期可維持在２％。

儘管通脹會略為升溫，聯儲局公開市場委員會１８名成員的主流仍認為直至２０２３年內，利率

仍不會增加，然而，持異議的成員人數則有所增加，認為明年便要加息的有四名，認為２０２３

年要加息的有七名。



儲局今次的多項預測與三個月前有所不同，反映出經濟復甦力度並非可以完全準確提前預測

，需要視乎最新經濟情況和疫情而調整，但值得注意的是，一個重要的改變是儲局對於核心通脹

略為升至２％以上亦可以容忍，並不認為這是提前加息的理由。



在會後的記者招待會上，鮑威爾繼續力加安撫，被問到會否由於經濟大幅改善而減少買債（

ＱＥ）規模，他回答說，「還未」（ＮＯＴ ＹＥＴ），有認為，這兩個字是美國三大指數收復

失地的主因。對於核心通脹會升至２％以上，他認為這只是由於利民紓困的派錢計劃短期內會刺

激消費做成短暫的上升，長線仍可維持在２％的水平。



＊留意拜登豪花大計 陸續有來＊



初步看來，在債息升溫下，聯儲局的預測和鮑威爾的口術能夠暫時安撫市場，然而，除了派

錢之外，拜登還準備搞４萬億美元的基建大計，到時，對於通脹加速升溫的擔憂又會進一步增加

。事實上，當市場資金流出債市並不是風險胃納增加，資金暫時是換馬買傳統藍籌沽高估值的科

技股，然而，若通脹來得較預期快，聯儲局也只好調快其加息步伐，到時股市將承受重大壓力，

這是投資者必須密切留意的。《資深評論員 曾廣標》

