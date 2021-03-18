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即市新聞

18/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》幾把火

　　《缸邊隨筆》幾把火，不是股市，而是昨早（１７日）聽行政長官在立法會的質詢，行政長
官講的話，聽到我幾把火。
　
　　第一把火是：行政長官話：「今時很多事，是之前未見過的。」
　
　　政府內部ＥＯ與ＡＯ的工作職責，最大分別是ＥＯ是做執行的，ＡＯ則是做決策的。如果決
策者只能解決已見過的事，這個決策者也就是太無用了吧？
　
　　引出這個「未見過的」話，是關於港人如有一定時期不在港，會失去港人身份的提問。今時
疫情，停了交通，想回港都不得，這確是前所未見。但要解決易過碌蔗，不是人家不想回港嘛，
而是客觀環境回不了，找中央政府談談，在這種特殊情況下，此例暫擱。但到交通無阻後一年，
你都不回港，無法嘞，無咗港人身份嘞，未之見過的事，就用個未之用過的辦法來解決，可乎？
　
　　為甚麼要用個未之用過的方法來解決，而不用行政長官講的逐一個案審視？你入境處人手好
多咩？逐一審查？當有１萬個人要你審查，來回文書每人查１小時，要幾多人手？最重要的是，
外地港人一定怨你指示不清，你不失民心？橫掂你審來審去，都會因為飛機停飛，你都一定要給
他留個港人身份，是不是一個公告就解決你可能收到的萬人怨？
　
　　約滿菲傭因停飛而未能依例離港，港府尚會延長其留港期，這也是未之見過的事，對港人就
不可同樣恩恤處理？硬要人患得患失來申請？
　
　　第二把火是：行政長官話在健身室內跑步戴口罩會窒息死，即是話在餐廳、酒樓要戴口罩，
美容院要戴口罩，但健身室就不用戴口罩啦！
　
　　第一，有健身室教練表示，開放後，就減少學員，只四人一組，全程戴口罩。為甚麼這些健
身室可以戴口罩來健身？很簡單，有不少健身項目是可以戴口罩來做的。的確戴口罩跑步會窒息
，咁就在健身室內不跑步囉，去郊野公園跑步得唔得？
　
　　健身室內不許用跑步機，確是未之見過的事，但你又要戴口罩防疫，戴口罩跑又會窒息死，
兩者何者為重？用下腦啦！健身室要跑步，一定要戴口罩。怕窒息死，就做其他可以戴口罩的健
身項目得唔得。
　
　　第三把火：行政長官話，港人不接受強制式的接種疫苗安排，只可用誘因，但有乜誘因？行
政長官無講到，我估是行政長官無誘因可提供，如有，她作為抗疫組長，怎不會講出來。
　
　　想多啲人打疫苗，第一要講疫苗不合適哪些人打，講不合適的，豈不是倒米？
　　
　　今時人怕被疫苗打死，所以為政者一定要從消費者接受的角度先考慮問題，而不是從為政者
的推銷角度去硬推銷，人跟貓一樣要順毛揑。
　
　　網上有國內打疫苗的Ｄｏ　＆　Ｄｏｎ’ｔ，新加坡也有打疫苗的Ｄｏ　＆　Ｄｏｎ’ｔ，
但港就無，你怎叫港人安心去打疫苗？不安心，甚麼誘因也不用提。也橫撇一筆港人不少有肝炎
或乙肝帶菌，新加坡政府也未提及，港府補上了，就叻過坡佬嘞！
　
＊不狠狠抗疫　港人皆捱餓＊
　
　　行政長官謂，接種疫苗的誘因是港人可以生活如前。講笑啦！怎可以如前吖，要如前就要疫
全去，但以今時港府的抗疫措施和取態，不要謂我烏鴉嘴，今年無望，何故？
　
　　（１）接種疫苗進度難達標，誘因不足，又不強制嘛；
　
　　（２）抗疫執法不嚴，就連竹篙灣的隔離中心，也變成自由度假邨而不是隔離區，ＨＫ０１
已作報道，結果是久不久就來個大爆發，怎清零？
　
　　第四把火：行政長官謂疫情控制唔到，講乜都無用，講得真好，控制唔到就唔控制？行政長
官還講甚麼的「政府角色」，政府角色之一是幫港人脫貧、要減失業。但我先請行政長官看看一
個食二手飯的視頻（請看下方連結），再講「政府角色」好嗎？
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝ｇＳ９２Ｌ４７Ｇｑｔ

　
　　我的看法：不狠狠地推防疫、抗疫，香港的經濟一定不會好，失業人數一定日多，到最終有
日，人人皆捱餓，會做甚麼？再不是光去食二手飯了。
　
　　第五把火：港府要求食肆要增加通風量，如不成就要裝空氣過濾機。唉！飲食業已捱飢抵餓
了兩年（由黑暴至新冠疫），仲有錢作這些投資？即是叫他們執啦？全港２萬４千間食肆，２４
萬從業員，執笠三分一店、失業三分一從業員，香港社會會不會亂？經濟差，股票都不用炒了。
　
　　官員為卸膊，九成會叫食肆找專業工程顧問來做這個工程，不是不好，有錢做就好，無錢呢

　
　　筆者提供個個人現用上的方法讓官員去參考。在冷氣機出風口貼上殺菌濾網貼，在每枱上放
個小型空氣過濾機（約４００元一個），是否可以？若是，食肆的投資只不過一次過幾萬元，過
濾網貼、空氣過濾機月費只幾千，也是否可以？體察到民情之困才可免社會有火。
　
　　昨晚（１７日）美聯儲局議息，基本上是美聯儲局扮懵，但市場是不會因你扮懵而跟你懵的
，遲早爆鑊。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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