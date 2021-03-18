【企業盈警】倍搏（８３３１）料去年純利跌６％，膨潤土採礦受阻

《經濟通通訊社１８日專訊》倍搏集團（０８３３１）根據對未經審核綜合管理帳目的初步
審閱，預計權益擁有人應佔溢利按年減少約３０％。溢利下跌主要歸因於收益按年減少約６％或
３５０萬元人民幣，膨潤土採礦去年第一季受到中國政府的限制；及法律和專業費用增加了約
１４０萬元，乃有關供應商未能退還貿易按金而產生的更高的專業費用。
相關業績預期本月３０日獲批准及刊發。（ｎｓ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩明起招股 入場費19959元
|中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉 滬綜指微跌 外資連七日進場
|財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價 金沙續牌問題需小心
|FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股 走近Z世代必看
|開市Good Morning17/03/2021
曾永堅：傳螞蟻估值較暫緩上市前跌三成 中興料首季盈利多賺逾1.3倍 恒大物業去年多賺1.85倍
|財經熱話16/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊 美股盤前升4%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰