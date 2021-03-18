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18/03/2021 09:51

【企業盈警】倍搏（８３３１）料去年純利跌６％，膨潤土採礦受阻

　　《經濟通通訊社１８日專訊》倍搏集團（０８３３１）根據對未經審核綜合管理帳目的初步
審閱，預計權益擁有人應佔溢利按年減少約３０％。溢利下跌主要歸因於收益按年減少約６％或
３５０萬元人民幣，膨潤土採礦去年第一季受到中國政府的限制；及法律和專業費用增加了約
１４０萬元，乃有關供應商未能退還貿易按金而產生的更高的專業費用。
　　相關業績預期本月３０日獲批准及刊發。（ｎｓ）

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