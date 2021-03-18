《專家之言－李偉傑》港股續整固，短期能否突破寄望內地股市動力

《專家之言》美國１０年期債息上周正式企穩１﹒６厘以上，現時大概１﹒６２厘附近，不

過見美國納斯達克指數已經對債息上升敏感度逐步降溫，雖然納指反彈，但港股這邊廂科技股暫

時仍憂慮內地收緊平台金融等問題困擾，而在本周一，中國主席習近平主持中央經濟委員會第九

次會議，提出要完善平台經濟規則制度，金融活動要全部納入監管，加上現時仍相當多圍繞騰訊

以及阿里巴巴等負面傳聞消息，在投資氣氛疲弱下，傳聞威力變得更具影響力，上美元走強，人

民幣相對走弱情況下，資金投放熱情在亞洲區亦開始降溫，現時市場估計今年美國１０年期債息

有機會上試到兩厘水平，在這情況下新經濟與及高估值股份，投資期望較一月時轉變得更為負面

，而今次債息上升主因亦是炒經濟復甦等概念，去年在疫情下，市場憧憬宅經濟及科技需求上升

，科技股及新經濟股大爆發，但現時開始各國加快接種疫苗，預料今年第三季起有機會將疫情問

題可進一步下降，市場資金逐步對估值便宜的傳統經濟及周期性股份逐步寄予厚望。



＊新經濟反彈時，投資者應逐步減磅＊



但當然過去大部分投資者倉位應該仍然持有科技或新經濟股份，若果有機會業績因素或者科

技股指數做好帶動反彈時，應該逐步減磅，留待注碼等待出現較深調整幅度時在小注吸納博短線

反彈，另外將資金將逐步移向傳統銀行及復甦受惠股份身上，恆指方面暫時仍維持整固格局，預

料在２８０００點至２９７００點水平波動，短期能否突破將寄望內地股市能供給上升力量，而

見上證指數在３３００點附近已見近期低位，搞要內地股市靠運，北水才有更大原動力往外投資

。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

