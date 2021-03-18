【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派，股市匯市影響大解構

《經濟通通訊社１８日專訊》美聯儲維持「鴿派」，牽動金融市場，美匯走軟，市場風險胃

納擴大，股市攀升，新舊經濟股齊齊走高。

聯儲局周三（１７日）議息後公布聲明決定維持利率及資產購買規模不變，息率保持於０％

至０﹒２５％水平，符合市場預期，亦預測利率在２０２３年前都不會作出調整，續以每月１２

００億美元的規模買債，並將今年經濟增長預測由４﹒２％大幅調高至６﹒５％，更強調目前非

討論收緊寬鬆政策的時機。

對於通脹憂慮，聯儲局重申預計通脹僅屬短暫上升，通脹指標今年將在升至２﹒４％後，在

明年放緩至２％，而不包括食品、能源的核心通脹預計今年將觸及２﹒２％，明年回落至２％。

債息升勢方面，主席鮑威爾表示，各種金融狀況指標都顯示融資條件整體寬鬆，當前貨幣政

策適當，故沒有理由阻止美債息在過去一個月走高的情況。

雖然鮑威爾指出目前儲局大部分官員都不認為短期將會加息，不過據儲局的「點陣圖」顯示

，出席會議的１８位官員當中最新有７位料明年最少加息一次，較上年１２月時多出兩人，表明

預期更早收緊貨幣政策的官員有所增加。

美國議息結果公布後，美股三大指數均於尾段抽高，道指及標指雙雙破頂，納指亦由跌轉升

，今早港股亦受消息提振，恆指高開２８３點報２９３１７，新舊經濟股發力下，早市更曾飆逾

５００點，一舉收復５０天線及２０天線。



＊儲局放鴿新舊經濟股共舞＊



聯儲局公布議息結果後，港股早市高歌猛進，新舊經濟股齊揚，科網股中，阿里巴巴（０９

９８８）急升５﹒９３％；美團（０３６９０）揚４﹒９８％；騰訊（００７００）漲３﹒２％

。而傳統經濟股中，長實（０１１１３）升２﹒１８％，匯控（００００５）升０﹒９８％。

隨著疫苗大規模接種開展，市場對經濟復甦加快愈發憧憬，通脹憂慮加劇。今年以來美債孳

息率快速上行，自農曆年假後港股復市（２月１６日）以來至今，近一個月內美國十年期國債收

益率已由１﹒３厘飆至１﹒６厘水平，昨日（１７日）更一度突破１﹒６８厘，暫維持於１﹒６

７厘水平。

美債息急升引發資金換馬，科技股趁機「殺估值」，更觸發資金新舊輪動，恆生科指一度步

入技術熊市。由年假後北水重臨日（２月１８日）起至今早，重磅科網股已回吐一至兩成，以低

點計更是曾調整二至四成。截止今早１１時，即使板塊日內錄得明顯反彈，當中騰訊（００７０

０）及阿里巴巴（０９９８８）仍較高位回吐一成，美團（０３６９０）及京東集團（０９６１

８）更仍錄兩成調整。相反，內銀板塊普遍錄得多於半成升幅，本地地產板塊亦有多股升近一成

，銀行股亦有好表現。

今早新舊經濟股齊升，除了聯儲局表明維持寬鬆幣策及上調經濟增長預期外，市場更因鮑威

爾表示即使通脹急升，有機會攀至２﹒４％的高水平，他亦不會改變現今寬鬆的貨幣政策，令投

資者有信心將資金部署至風險資產，避險情緒減退，儲局表態對市場的提振更蓋過通脹及債息憂

慮。



＊美國寬鬆幣策美匯受壓＊



聯儲局表示隨著疫情危機緩解，今年經濟增長和通脹將迅速躍升，並重申將在未來幾年把目

標利率保持在近零水平的承諾，表明不會在２０２３年底前加息，美元周三（１７日）下跌，美

元指數跌０﹒５％至９１﹒４４。即使聯儲局的高通脹預期令美國十年期國債收益率於今早高企

於１﹒６７厘水平，亦未有對美元帶來支持，分析認為是由於美債息走勢會影響各國債息率，故

無提振作用。加上聯儲局一番穩市表態令避險情緒降温，今早美匯指數曾回落至９１﹒３５。

富國銀行表示，美國十年期國債收益率可能在幾周後達到１﹒７５％，於年中突破２％，因

聯儲會重申寬鬆立場，且主席鮑‵威爾表示還未應開始考慮加息。富國策略師認為，寬鬆的聯儲

和龐大的國債供應將繼續推動債息上升，並指美元在聯儲議息公布後的跌勢僅屬短期，美國經濟

形勢和疫苗接種狀況，可使美元於未來數周內保持堅韌。



＊比特幣瞬即抽升，重上５﹒９萬美元關＊



反而聯儲局寬鬆表態卻令比特幣止跌回升，根據加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，

比特幣於周初（１６日）一度回調至５﹒３萬美元水平，其後於５﹒４萬至５﹒５萬美元間徘徊

，於議息結果發表後，比特幣瞬即抽升，並於今日亞洲時段重上５﹒９萬美元關，反映市場資金

重新流向風險資產。

美匯指數向下，金價見升，最新報１７４８﹒９３美元上升０﹒２１％。惟金價今年以來累

計仍下跌７﹒８７％。（ｐｌ）

