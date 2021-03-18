【企業盈喜】立高（８４７２）料年度稅前虧轉盈最多１９３０萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》立高控股（０８４７２）預期截至２０２０年１２月３１日止

年度，將錄得除稅前溢利不多於１９３０萬元，上年同期除稅前虧損淨額１６５０萬元。期間虧

轉盈，主要是收益上升約１４﹒８％；獲批利潤更佳的新投標合約及集團提升營運效率的策略；

有關「保就業」計劃商用車輛的防疫抗疫基金補貼及清潔工人的防疫抗疫基金管理費的其他收入

所致。（ｋｓ）

