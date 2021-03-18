華潤電力年度盈利７５﹒８億元升１５％，息０﹒４０６元

《經濟通通訊社１８日專訊》華潤電力（００８３６）公布截至去年１２月底止全年業績，

純利約為７５﹒８億元，按年升１５％，每股基本盈利１﹒５８元，派末期息０﹒４０６港元。

期內，收入為６９５﹒５１億元，按年升３％；除稅前溢利約１１４﹒７億元，按年升

１９％。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

