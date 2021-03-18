【全球放水】傳日本央行將輕微擴大長期利率目標區間

《經濟通通訊社１８日專訊》據日本經濟新聞今日最新報道指，日本央行計劃將輕微擴大長

期利率的目標範圍，以支持銀行業。據報央行具體將把長期利率波動區間由目前加減０﹒２％，

擴大至加減０﹒２５％。

日經亦引述消息指，央行周五（１９日）檢討政策工具時，可能取消每年６萬億日圓的購買

ＥＴＦ承諾。（ａｌ）

