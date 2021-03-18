港股高開２８３點收復５０日線，ＡＴＭＸＪ均開漲近２％

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局一如預期維持利率間不變，並預期直至２０２３年都不

加息，同時維持每月１２００億美元的規模買債計劃，隔晚美股先跌後升，道指再創新高收市，

亞太股市同樣造好，日經２２５指數飆５６７點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數升２７點，連升三日

的港股高開２８３點，收復５０日線（２９２６２點）。納指收市反覆回升，本港科技股齊反彈

，騰訊（００７００）升１﹒６８％，報６３５元；小米（０１８１０）升１﹒９％，報２６﹒

７５元；美團（０３６９０）升１﹒９１％，報３３１﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒

８％，報２２６﹒６元；京東集團（０９６１８）升１﹒５２％，報３３４元。

去年多賺兩成二的舜宇（０２３８２）升２﹒４６％，報１８３﹒３元，為表現最好科指股

。

現時，恆生指數報２９３１７，升２８３點或升０﹒９８％，主板成交３２﹒８３億元。國

企指數報１１４７５，升１１７點或升１﹒０３％。恆生科技指數報８６８９，升１１５點或升

１﹒３４％。

即月期指新報２９３３１，升３４０點，高水１３點。即月國指期貨報１１４７５，升１４

１點，低水１點。即月科指期貨新報８６９５，升１４９點，高水１點。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒３１％，報４６﹒３５元；港交所（００３８８）

升１﹒０１％，報４５９﹒２元；友邦（０１２９９）升１﹒２８％，報９８﹒８５元；建行（

００９３９）升０﹒３％，報６﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒５６％，報５３﹒９元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇（０２３８２） １８３﹒３元 升２﹒４６％

藥明（０２２６９） ９５元 升２﹒３７％

安踏（０２０２０） １２４﹒５元 升２﹒２２％

美團（０３６９０） ３３１﹒６元 升１﹒９１％

小米（０１８１０） ２６﹒７５元 升１﹒９％

吉利（００１７５） ２５元 升１﹒８３％

阿里巴巴（０９９８８） ２２６﹒６元 升１﹒８％

騰訊（００７００） ６３５元 升１﹒６８％

長和（００００１） ６３元 升１﹒５３％

匯控（００００５） ４６﹒３５元 升１﹒３１％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇（０２３８２） １８３﹒３元 升２﹒４６％

中芯（００９８１） ２７﹒１５元 升２﹒４５％

閱文（００７７２） ７４﹒７５元 升２﹒３３％

快手（０１０２４） ３１９元 升２﹒１１％

同程藝龍（００７８０） １７元 升１﹒９２％

美團（０３６９０） ３３１﹒６元 升１﹒９１％

小米（０１８１０） ２６﹒７５元 升１﹒９％

平安好醫生（０１８３３） １０４﹒７元 升１﹒８５％

金蝶（００２６８） ２８﹒３元 升１﹒８％

阿里巴巴（０９９８８） ２２６﹒６元 升１﹒８％

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（ｃａ）

