《盤後部署》儲局放鴿避險情緒緩減，港股料短期上試三萬關

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布議息結果，表明維持寬鬆幣策及上調經濟增長

預期，隔晚美股三大指數均於尾段抽高，道指及標指雙雙破頂，納指亦由跌轉升。外圍帶動港股

高開２８３點，報２９３１７，由重磅科網股領跑，刺激港股一度抽升５６２點，高見

２９５９６，惟尾盤美國十年期債息急升突破１﹒７厘水平，納指期貨跌近１％，令大市升幅收

窄，最終恆指收報２９４０５，升３７１點或升１﹒２８％，主板成交１７４５﹒６９億元增一

成七。國指報１１４７０，升１１１點或升０﹒９８％。科指報８６７６，升１０２點或升

１﹒１９％。

內地兩市亦見升，上證綜指報３４６３，升１７點或升０﹒５１％，深證成指報１３９６３

，升１５４點或升１﹒１２％。兩市全日成交７３６７億元人民幣增３﹒６％。



＊高盛認錯估儲局利率決議，標普指亞洲經濟能承受美債息衝擊＊



聯儲局公布議息結果後，高盛發表報告承認其錯估。該行此前預測明年聯邦基金利率預期中

值將有所上升，引發整個利率體系的「重新定價」，並影響風險資產，但如今證明美聯儲預期中

值繼續保持不變。高盛將錯誤預測歸咎於一些聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）成員，認為通脹

門檻要高於２﹒１％，並表示當聯儲局，縮減購債規模或考慮加息時，經濟就已經身處過熱狀態

。該行仍然預計，聯儲局將在明年初開始縮減購債規模，聯邦基金利率將保持不變，直到

２０２４年上半年。

全球評級公司標普發表報告指，美債收益率上升對亞洲新興市場的損害，不會像八年前的「

縮減恐慌」（ｔａｐｅｒ ｔａｎｔｒｕｍ）那樣嚴重。標普亞太首席經濟學家羅奇

（Ｓｈａｕｎ Ｒｏａｃｈｅ）周三表示，並非所有的收益率衝擊都是一樣的，指現時美債息上

升乃因憧憬經濟增長好轉，提振通脹預期，而正正亞洲通常是全球經濟增長改善的「主要受益者

」，表示亞洲目前的經濟狀況可更好地防範外部衝擊。惟他亦指，如聯儲局低估通脹風險，令美

債息迅速上升，美元同時升值，亞洲經濟復甦就可能受到威脅。



＊儲局放鴿提振，料短期新舊經濟股共舞＊



美國議息結果公布後，隔晚先低後高，今日港股亦受消息提振。科技股今日急彈跑出，主要

受惠聯儲局表明即使通脹急升亦不會收緊寬鬆幣策，維持低利率不變，令市場風險胃納擴大，科

網板塊已積壓一段時間，相信短期將繼續展開反彈浪，惟局方將經濟增長預測由４﹒２％大幅調

高至６﹒５％，或加大債息升勢，科技股走勢長期而言續承壓。另一方面，舊經濟股亦受惠於高

通脹預期，加上經濟復甦逐漸確立，該板塊亦不受累於債息攀升，資金推動下將續有炒作。

整體而言，港股短期有動力上試３００００關，惟恆指仍處於死亡交叉，需待向好形態確立

才可進取部署。另外，中美高層會面在即，美方態度頗為強硬，屆時會晤消息或令市場氣氛波動

，且近期北水南向流入資金大減，大市成交短期未見起色，缺乏大額北水流入下，港股縱將反彈

，亦難以重現年初凌厲升勢。（ｐｌ）

