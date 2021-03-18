【全球放水】聯儲局維持利率不變，鮑威爾指暫無須回應債息走高

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局周三（１７日）議息後公布聲明決定維持利率及資產購

買規模不變，符合市場預期。儲局亦預測利率在２０２３年前都不會預期作出調整，直至就業和

通脹朝著實現取得進一步實質性進展的目標，強調目前不是開始討論縮減購債的時機，另外局方

亦上調經濟增長展望。

聯儲局主席鮑威爾最新表示，各種金融狀況指標都顯示融資條件整體寬鬆，當前貨幣政策適

當，故沒有理由阻止美債息在過去一個月走高的情況，不過重申將對市場狀況混亂，或威脅儲局

目標的金融條件持續收緊感到憂慮。

雖然鮑威爾指出目前儲局大部分官員都不認為在可預見的未來將會加息，不過據儲局的「點

陣圖」顯示，出席會議的１８位官員當中最新有７位認為在２０２３年最少加息一次，較上年１

２月時多出兩人，表明預期更早收緊貨幣政策的官員有所增加。

聯儲局重申預計通脹上升將是短暫，而通脹指標今年將在升至２﹒４％後，在明年放緩至２

％，而不包括食品、能源的核心通脹預計今年將觸及２﹒２％，明年回落至２％。

聯儲局亦上調對經濟增長及勞動力市場的預測，並具體預估今年年底失業率降至４﹒５％，

２０２３年降至３﹒５％，另外預計今年經濟增長將升６﹒５％，高於早前預測４﹒２％。

（ａｌ）

