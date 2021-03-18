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18/03/2021 08:29

【大國博弈】美國通訊委員會啟動終止中資電訊商美國業務授權程序

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）周三（１７日）表示將啟動程
序，決定是否終止中國聯通（００７６２）美洲分公司、太平洋網絡有限公司及其全資子公司
ＣｏｍＮｅｔ（ＵＳＡ）在美國境內提供國內州際和國際電訊服務的授權。
　　聯邦通信委員會委員史塔克斯指出，許多中國電訊商擁有在美國境內營運的數據中心，而委
員會目前沒有權力解決這潛在的國家安全威脅。
　　上年４月委員會發出命令，警告可能關閉三大中資電訊商的美國業務，委員會及後於１２月
啟動程序，開始撤銷中國電信（００７２８）的授權。
　　早於２０１９年５月，委員會亦一致投票拒絕給予中國移動（００９４１）在美國提供服務
的授權，因為中方可能會利用授權對華府進行間諜活動。

＊美國商務部向中資資訊科技企業發傳票，調查國家安全風險＊

　　美國商務部周三（１７日）表示，已向多間在美國提供信息和通訊技術服務的中資企業發出
傳票，以調查他們是否對美國國家安全構成威脅，聲明沒有指明任何公司，不過目前華為、中興
通訊（００７６３）都是被美方針對的目標。
　　商務部長雷蒙多在聲明中表示，中國的行為削弱美國技術優勢，並威脅到其盟友，今次收集
的信息將令美方能夠對可能採取的行動作出決定，進一步保護美國企業及工人的安全。（ａｌ）

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