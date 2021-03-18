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18/03/2021 08:39

【全球放水】美國總統拜登：所有年收入逾４０萬元國民或面臨加稅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統拜登周三（１７日）接受美國廣播公司訪問時透露，
據即將出台的長遠經濟計劃，任何年收入超過４０萬美元的國民都將面臨一定程度的加稅。
　　他又承認任何形式的加稅都不太可能得到共和黨支持，但強調方案將得民主黨支持，並強調
如果僅僅將稅率恢復到前總統喬治布殊時代的水平，即聯邦最高稅率為３９﹒６％，僅將增收
２３００億美元。（ａｌ）

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