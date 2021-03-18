【代幣狂熱】傳摩根士丹利將為大戶提供比特幣基金投資途徑

《經濟通通訊社１８日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述消息人士透露，摩根士丹利計劃向富裕大

戶提供三隻可持有比特幣基金的投資途徑。

據悉Ｇａｌａｘｙ Ｄｉｇｉｔａｌ管理當中兩隻基金，第三隻則由ＦＳ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ和ＮＹＤＩＧ負責管理。

消息又指大摩透過內部通知方式，告訴財務顧問有關比特幣基金的細節，初期只容許擁有最

少２００萬元（美元．下同），以及有積極進取的風險承受能力的大客才可以投資上述基金，另

外設有多項限制條件。

據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升５﹒５６％，報５８９９７﹒１４元

，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升３﹒６％，報５８９２４元。



＊Ｃｏｉｎｂａｓｅ最近估達６８０億美元超越洲際交易所＊



即將以直接掛牌形式在美國上市的Ｃｏｉｎｂａｓｅ周三（１７日）引述最新私人市場交易

數據顯示，股份平均加權成交價為３４３﹒５８元，公司估值已高達６８０億元，超過紐約證交

所母公司洲際交易所、納斯達克交易所、倫敦證交所，不過公司沒有提及其上市申請是否獲監管

機構批准。

不過公司上次於２０１８年１０月進行私募融資時，其估值僅８０億元，而私人市場的交易

數據僅可視為其上市價的參考指標。（ａｌ）

