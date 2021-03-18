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即市新聞

18/03/2021 08:54

【代幣狂熱】傳摩根士丹利將為大戶提供比特幣基金投資途徑

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述消息人士透露，摩根士丹利計劃向富裕大
戶提供三隻可持有比特幣基金的投資途徑。
　　據悉Ｇａｌａｘｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ管理當中兩隻基金，第三隻則由ＦＳ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ和ＮＹＤＩＧ負責管理。
　　消息又指大摩透過內部通知方式，告訴財務顧問有關比特幣基金的細節，初期只容許擁有最
少２００萬元（美元．下同），以及有積極進取的風險承受能力的大客才可以投資上述基金，另
外設有多項限制條件。
　　據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升５﹒５６％，報５８９９７﹒１４元
，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升３﹒６％，報５８９２４元。

＊Ｃｏｉｎｂａｓｅ最近估達６８０億美元超越洲際交易所＊

　　即將以直接掛牌形式在美國上市的Ｃｏｉｎｂａｓｅ周三（１７日）引述最新私人市場交易
數據顯示，股份平均加權成交價為３４３﹒５８元，公司估值已高達６８０億元，超過紐約證交
所母公司洲際交易所、納斯達克交易所、倫敦證交所，不過公司沒有提及其上市申請是否獲監管
機構批准。
　　不過公司上次於２０１８年１０月進行私募融資時，其估值僅８０億元，而私人市場的交易
數據僅可視為其上市價的參考指標。（ａｌ）

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