【全球放水】巴西央行加息至２﹒７５厘，幅度超出市場預期

《經濟通通訊社１８日專訊》巴西央行周三（１７日）宣布上調基準利率７５基點至

２﹒７５厘，幅度創十年以來最高，亦超出市場預期，是央行自２０１５年以來首次加息。

央行表明希望以加息壓抑通脹升勢，如果通脹沒有明顯逆轉，下次會議將再上調基準利率

７５基點。

巴西２月通脹已升至四年新高５﹒２％，超出今年目標３﹒７５％。（ａｌ）

