《台股攻略－馮偉明》台股今收紅盤，升７２點收市

《台股攻略》美國聯儲局昨晚（１７日）公布維持利率不變，刺激今日（１８日）亞洲股市

上揚，台指今早開市亦升過百點，惟期後沽壓湧現，抑壓大市升勢。加權指數今日收１２２８７

點，升７２點，成交金額為３２５６億元（新台幣．下同）。

資金再度流向電子股板塊，令電子權值股今日普遍上升。台積電今早以平盤開市，惟昨除淨

後貼息沽壓走勢持續，收６０２元，跌２元。大立光表現強勢，收３，４２５元，升８５元。近

日鴻海因染指電動車業務而聲勢大壯，成為新升市火車頭，收１２９﹒５０元，升３﹒５０元。

鴻海旗下股票因受母公司股價造好而表現強勁，天鈺收漲停板價２７６元，東捷、新普、中陽光

、鴻準及群創亦升２％。其他電子權值股方面，聯詠、南亞科及日月光投控均升超過３％。因手

提電腦需求預料仍持續高企，刺激相關股份顯著造好。華碩於開市早段已升至３５８元漲停板價

，創下超過五年來新高，而宏碁亦升接近３％收市，收２８﹒４０元。需求高企，代工廠亦同樣

受惠，廣達、緯創及和碩股價均升超過２％。散裝航運股持續表現強勁，四維航業以１５﹒５０

元漲停板價收市，而正德、新興、台航、慧洋─ＫＹ及中航升幅均超過２％。

資金持續輪流炒作不同板塊，預料美債殖利率走向將成為台股後市走勢的關鍵。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

