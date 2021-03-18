  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 17:28

《台股攻略－馮偉明》台股今收紅盤，升７２點收市

　　《台股攻略》美國聯儲局昨晚（１７日）公布維持利率不變，刺激今日（１８日）亞洲股市
上揚，台指今早開市亦升過百點，惟期後沽壓湧現，抑壓大市升勢。加權指數今日收１２２８７
點，升７２點，成交金額為３２５６億元（新台幣．下同）。
　　資金再度流向電子股板塊，令電子權值股今日普遍上升。台積電今早以平盤開市，惟昨除淨
後貼息沽壓走勢持續，收６０２元，跌２元。大立光表現強勢，收３，４２５元，升８５元。近
日鴻海因染指電動車業務而聲勢大壯，成為新升市火車頭，收１２９﹒５０元，升３﹒５０元。
鴻海旗下股票因受母公司股價造好而表現強勁，天鈺收漲停板價２７６元，東捷、新普、中陽光
、鴻準及群創亦升２％。其他電子權值股方面，聯詠、南亞科及日月光投控均升超過３％。因手
提電腦需求預料仍持續高企，刺激相關股份顯著造好。華碩於開市早段已升至３５８元漲停板價
，創下超過五年來新高，而宏碁亦升接近３％收市，收２８﹒４０元。需求高企，代工廠亦同樣
受惠，廣達、緯創及和碩股價均升超過２％。散裝航運股持續表現強勁，四維航業以１５﹒５０
元漲停板價收市，而正德、新興、台航、慧洋─ＫＹ及中航升幅均超過２％。
　　資金持續輪流炒作不同板塊，預料美債殖利率走向將成為台股後市走勢的關鍵。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/03/2021
《神州經脈》中美啟高層戰略對話　首二月ODI降8％　滬指悶升
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金