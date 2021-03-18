《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨兩個短線數浪方式

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必

需性消費業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中國平安（０２３１８）、港鐵（０００６６）與中海油（００８８３）。

今天（１８日）港股至今的表現尚算理想，恆指期貨裂口高開後曾高見２９５７５，創了自

本月１０日低位２８２８３起升浪的新高位。最新形勢顥示（４）－ｂ浪可被細分為低一級的

ａ－ｂ－ｃ三個浪，應屬「之字形」；究竟本月１２日高位２９５６８屬於（４）－ｂ－ａ浪頂

還是（４）－ｂ－ａ浪仍在運行中，筆者認為兩個數浪方式都有可能成為事實。若屬前者，

（４）－ｂ－ａ浪的長度略嫌不足；若屬後者，卻嫌（４）－ｂ－ａ浪內曾見的調整幅度過大。

不過，若屬後者，估計（４）－ｂ－ｂ浪下跌過程很快便會展開。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

