《談國論企－黎偉成》中國出口首二月激增可俏看經濟

《談國論企》中國的出口貿易在２０２１年１－２月份累計額度同比增逾五成，因２月份激

增１﹒３９５倍所拉動，絕非２０２０年同比基數低之所致，而是受惠於機電等裝備資本密集產

品以至勞工密集商品出口齊步急增，是為美、歐尚受困惡疫和經濟低迷劣境困擾下的極為難能可

貴表現。此反映出政府高度重視的自主創新政策，取得良性成效，和對國民經濟今後保持穩中有

進發展，確保「十四五」規劃邁向全面建成小康社會的其中有力保證。



＊對美出口增七成半顯貿戰未能打壓中國＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的出口於２０２１年前２個月累計達３﹒０６萬億元，

同比增長５０﹒１％，無疑受到２０２０年同期減少１５﹒９％的影響，惟連同２０１９年前２

月同比僅增０﹒１％，可以在相當程度顯示中國的出口有十分重大的提升和改善。尤其是

２０２１年２月份的出口１﹒３３萬億元大增凡１﹒３９５倍之普，充分顯示中國出口商品具高

度競爭力。此使進出口於２０２１年１－２月份達５﹒４４萬億元同比增３２﹒２％，和進口２

﹒３８萬億元的升幅亦達１４﹒５％，相對於２０１９年同期分別下降９﹒６％與２﹒４％，大

有不可同日而語之概。

出口在２０２１年１－２月份有相當快速的增長，乃受惠於多個層面的支持，特別是（甲）

兩大類別的商品外銷均佳，其中（Ｉ）以資本密集為主的一般貿易，於２０２１年前２個月累計

１﹒８６萬億元同比激增５６﹒８％，而２０２０年同期減１６﹒６％、２０１９年略增

３﹒６％，便可見中國多年來積極主動的支持技術和創新的政策，一般貿易商品即使在外圍經濟

尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口１﹒８５萬億元同比增５４﹒１％，和佔

整體出口比重提升至６０﹒８％的大多數。此項中之自動數據處理設備及其零部件出口

２３３９﹒８億元同比大幅增長６８﹒５％，手機１４９５﹒９億元升４９﹒２％，和汽車

２７２億元大增９３﹒４％。

同樣惹人注目的，是（ＩＩ）以勞工密集為主的加工貿易，出口期內達７８２７﹒４億元同

比亦明顯上升３６﹒１％，足見中國商品在世界各地皆暢銷。要留意：口罩在內的紡織品外銷

１４４４﹒４億元同比增５０﹒２％，為什麼美國不把中國生產的口罩等防護物資的出口大增，

視作為「外交’式的「惡性威脅」，而又重重打擊中國生產的疫苗出口？

國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，最惹人注目的肯定是指

所出今年「要集中精力推進改革創新、推動高質量發展」，重點當然是在於創新，更要發揮驅動

發展的高度積極作用。從最新的數據顯示，中國的出口商品結構的素質，有明顯的提升，確產生

強化外銷競爭能力，獲益不淺。

再看（乙）各主要市場尤以出口為主的表現，就可以印證到中國外銷的商品受歡迎程度，要

高度指出者當然是（一）美國，中國對美的出口於２０２１年前２月累計達５２５２﹒９億元同

比飆升７５﹒１％，即使十分努力進口美國貨所達１９０９﹒８億元同比也只是上升５６﹒１％

，故雙邊貿易順差３３４４﹒１億元，大幅增加８８﹒２％。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅

，未生遏制之效，反使美國人民受到苦楚，拜登如隨特魔劣策，差矣！



＊進口能源機電產品皆大增有良性啟示＊



至於（二）中國對另三個主要市場的出口，期內亦有十分明顯的增長，如對東盟的出口

４３９８﹒３億元同比增長４３﹒２％，對歐盟４８０５﹒９億元上升５１﹒９％，和對日本

１６４３﹒２億元的增幅亦達３８﹒２％，皆相當可觀。中國商品出口在世界經濟低迷期仍有如

斯理想表現，確有相當良佳的啟示性。

和（三）各類資本企業的商品出口，同樣有快速的增長。特別是民營企業於２０２１年１－

２月份累計１﹒７２萬億元同比飆升６４﹒３％，更佔整體出口額度比重５６﹒３％；外商投資

企業出口１﹒０９萬億元亦增４０﹒６％，而國有企業２３５３﹒３億元增１２﹒４％。由是可

見，美帝國霸權主義者要打壓中國，所壓為民企和外商在華投資企業，國企影響相對不大。

因出口情況明顯改善，加上內需殷切，故中國的（丙）進口，亦保持相對較快的增長，即

２０２１年１－２月份累計２﹒３８萬億元，同比增長１４﹒５％，而２０２０年同期減

２﹒４％和２０１９年略增４﹒３％。其中（１）鐵礦砂、原油、天然氣、鋼材等皆增，顯生產

需求強烈；（２）電機產品１﹒０４萬億元更增２１﹒４％，集成電路進口９６４億個，大升

３６％，涉資３７６１﹒６億元的升幅為２５﹒９％，汽車進口１１萬輛則升１７﹒６％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

