《異動股》微盟（２０１３）挫逾８％，去年盈轉虧１１﹒６億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》微盟（０２０１３）跌８﹒３７％，報２０﹒２５元，成交約

３５５萬股，涉資７１９７萬元。

集團去年虧損１１﹒５７億元人民幣，２０１９年同期純利３﹒１２億元人民幣。收益１９

﹒６９億元人幣，按年升３７﹒０３％，毛利１０﹒０３億元人幣，升２５﹒７８％。每股虧損

０﹒５２元，不派末期息。

績後獲大摩維持增持，目標價升至２５元，較現價有２３﹒４６％上漲空間。

現時，恆生指數報２９３１７，升２８３點或升０﹒９８％，主板成交３２﹒８３億元。國

企指數報１１４７５，升１１７點或升１﹒０３％。恆生科技指數報８６８９，升１１５點或升

１﹒３４％。

即月期指新報２９３３０，升３３９點，高水１２點。即月國指期貨報１１４７４，升１４

０點，低水２點。即月科指期貨新報８６９５，升１４９點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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微盟 （０２０１３） ２０﹒２５元 跌８﹒３７％

金蝶 （００２６８） ２８﹒３０元 升１﹒８０％

中軟 （００３５４） ７﹒９７元 升１﹒０１％

明源雲 （００９０９） ４１﹒１０元 升１﹒３６％

阜博 （０３７３８） ２８﹒５５元 升０﹒１８％

金軟 （０３８８８） ５４﹒４５元 升０﹒８３％

中國有贊（０８０８３） ２﹒９８元 跌１﹒９７％

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（ｎｓ）

