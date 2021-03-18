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18/03/2021 09:24

《異動股》微盟（２０１３）挫逾８％，去年盈轉虧１１﹒６億人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》微盟（０２０１３）跌８﹒３７％，報２０﹒２５元，成交約
３５５萬股，涉資７１９７萬元。
　　集團去年虧損１１﹒５７億元人民幣，２０１９年同期純利３﹒１２億元人民幣。收益１９
﹒６９億元人幣，按年升３７﹒０３％，毛利１０﹒０３億元人幣，升２５﹒７８％。每股虧損
０﹒５２元，不派末期息。
　　績後獲大摩維持增持，目標價升至２５元，較現價有２３﹒４６％上漲空間。
　　現時，恆生指數報２９３１７，升２８３點或升０﹒９８％，主板成交３２﹒８３億元。國
企指數報１１４７５，升１１７點或升１﹒０３％。恆生科技指數報８６８９，升１１５點或升
１﹒３４％。
　　即月期指新報２９３３０，升３３９點，高水１２點。即月國指期貨報１１４７４，升１４
０點，低水２點。即月科指期貨新報８６９５，升１４９點，高水１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟　　（０２０１３）　　　２０﹒２５元　　　跌８﹒３７％
　　金蝶　　（００２６８）　　　２８﹒３０元　　　升１﹒８０％
　　中軟　　（００３５４）　　　　７﹒９７元　　　升１﹒０１％
　　明源雲　（００９０９）　　　４１﹒１０元　　　升１﹒３６％
　　阜博　　（０３７３８）　　　２８﹒５５元　　　升０﹒１８％
　　金軟　　（０３８８８）　　　５４﹒４５元　　　升０﹒８３％
　　中國有贊（０８０８３）　　　　２﹒９８元　　　跌１﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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