《異動股》聯儲局維持低息ＡＴＭＸＪ受捧，美團領跑升逾３％

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局宣布維持低息，科技股現反彈，大型新經濟股ＡＴＭＸ

Ｊ齊揚升，美團（０３６９０）現領跑升３﹒４４％，報３３６﹒６元，該股成交約１７８萬股

，涉資５﹒９７億元。現時重上十天線（３２５﹒１２０元）與百天線（３２６﹒９１６元）

其他新經濟股方面，阿里巴巴（０９９８８）升２﹒１６％，報２２７﹒４元；小米（０１

８１０）升１﹒９％，報２６﹒７５元；騰訊（００７００）升１﹒６８％，報６３５元；京東

集團（０９６１８）升１﹒４６％，報３３３﹒８元；快手（０１０２４）升２﹒３７％，報３

１９﹒８元。而半新股快手（０１０２４）亦可升２﹒３７％，報３１９﹒８元。

現時，恆生指數報２９３３８點，升３０４點或升１﹒０５％，主板成交９６﹒２０億元。

國企指數報１１４７８點，升１１９點或升１﹒０５％。恆生科技指數報８６７４點，升１００

點或升１﹒１７％。

即月期指新報２９３３５，升３４４點，低水４點。即月國指期貨報１１４７６，升１４２

點，低水２點。即月科指期貨新報８６７１，升１２５點，２６９張。

上證綜合指數報３４５２點，升７點或升０﹒２１％，成交１９５﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１３８４６點，升３７點或升０﹒２７％，成交２９２﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ３３６﹒６０元 升３﹒４４％

快手（０１０２４） ３１９﹒８０元 升２﹒３７％

阿里（０９９８８） ２２７﹒４０元 升２﹒１６％

小米（０１８１０） ２６﹒７５元 升１﹒９０％

騰訊（００７００） ６３５﹒００元 升１﹒６８％

京東（０９６１８） ３３３﹒８０元 升１﹒４６％

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（ｊｃ）

