  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 09:34

《異動股》聯儲局維持低息ＡＴＭＸＪ受捧，美團領跑升逾３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局宣布維持低息，科技股現反彈，大型新經濟股ＡＴＭＸ
Ｊ齊揚升，美團（０３６９０）現領跑升３﹒４４％，報３３６﹒６元，該股成交約１７８萬股
，涉資５﹒９７億元。現時重上十天線（３２５﹒１２０元）與百天線（３２６﹒９１６元）
　　其他新經濟股方面，阿里巴巴（０９９８８）升２﹒１６％，報２２７﹒４元；小米（０１
８１０）升１﹒９％，報２６﹒７５元；騰訊（００７００）升１﹒６８％，報６３５元；京東
集團（０９６１８）升１﹒４６％，報３３３﹒８元；快手（０１０２４）升２﹒３７％，報３
１９﹒８元。而半新股快手（０１０２４）亦可升２﹒３７％，報３１９﹒８元。
　　現時，恆生指數報２９３３８點，升３０４點或升１﹒０５％，主板成交９６﹒２０億元。
國企指數報１１４７８點，升１１９點或升１﹒０５％。恆生科技指數報８６７４點，升１００
點或升１﹒１７％。
　　即月期指新報２９３３５，升３４４點，低水４點。即月國指期貨報１１４７６，升１４２
點，低水２點。即月科指期貨新報８６７１，升１２５點，２６９張。
　　上證綜合指數報３４５２點，升７點或升０﹒２１％，成交１９５﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８４６點，升３７點或升０﹒２７％，成交２９２﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　３３６﹒６０元　　　升３﹒４４％
　　快手（０１０２４）　　３１９﹒８０元　　　升２﹒３７％
　　阿里（０９９８８）　　２２７﹒４０元　　　升２﹒１６％
　　小米（０１８１０）　　　２６﹒７５元　　　升１﹒９０％
　　騰訊（００７００）　　６３５﹒００元　　　升１﹒６８％
　　京東（０９６１８）　　３３３﹒８０元　　　升１﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩明起招股　入場費19959元　
中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉　滬綜指微跌　外資連七日進場
財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價　金沙續牌問題需小心
FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股　走近Z世代必看
開市Good Morning17/03/2021
曾永堅：傳螞蟻估值較暫緩上市前跌三成　中興料首季盈利多賺逾1.3倍　恒大物業去年多賺1.85倍
財經熱話16/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊　美股盤前升4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>