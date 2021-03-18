《午市前瞻》儲局維持低利率港股向好，分析料下周或重上三萬關

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局結束一連兩天的議息會議，維持聯邦基金指標利率

目標範圍在０至０﹒２５厘區間，符市場預期，暗示２０２３年前不會加息；且續以每月１２０

０億美元的規模買債。美國議息結果公布後，美股三大指數隨即抽高，帶動港股高開２８３點報

２９３１７點。其後，ＡＴＭＸＪ等科技股帶頭抽升，刺激港股半日高見２９５９６點，重返二

十天線（２９３９２點）及五十天線（２９２６５點）。最終港股半日收報２９４７２點，升４

３８點或升１﹒５１％，主板成交９９３﹒９７億元。國企指數報１１５０８點，升１４９點或

升１﹒３２％。恆生科技指數報８７５２點，升１７８點或升２﹒０８％。

即月期指新報２９４４８點，升４５７點，低水２５點。即月國指期貨報１１４９６點，升

１６２點，低水１２點。即月科指期貨新報８７５０點，升２０４點，３１７５張。

Ａ股走高，上證綜合指數報３４６４點，升１８點或升０﹒５５％，成交１９５３﹒９３億

元人民幣。深證成份指數報１３９４７點，升１３８點或升１﹒００％，成交２６６８﹒３４億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升３﹒２％，報６４４﹒５元；友邦（０１２９９）升１

﹒０８％，報９８﹒６５元；匯控（００００５）升０﹒９８％，報４６﹒２元；中移動（００

９４１）升０﹒５６％，報５３﹒９元；港交所（００３８８）升３﹒８３％，報４７２元。



＊科技股撐市，阿里巴巴抽高６％＊



聯儲局宣布維持低息，科技股普遍反彈撐市。阿里巴巴（０９９８８）升５﹒９３％，報２

３５﹒８元；美團（０３６９０）升４﹒９８％，報３４１﹒６元；京東集團（０９６１８）升

１﹒４６％，報３３３﹒８元；小米（０１８１０）升１﹒７１％，報２６﹒７元；內地視頻及

直播平台嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）將於今招股，影子股快手（０１０２４）升２﹒８２

％，報３２１﹒２元。

重點業績股方面，去年多賺兩成二至約４８﹒７２億元人民幣的舜宇（０２３８２），半日

股價升１１﹒０１％，報１９８﹒６元；去年英國業務的溢利按年跌四成四的長建（０１０３８

），股價升１﹒９６％，報４６﹒８元；去年少賺１４％至６１﹒３２億的電能（００００６）

，股價升１﹒３４％，報４５﹒２５元；去年虧損１１﹒５７億元人民幣的微盟（０２０１３）

，半日股價跌１６﹒６５％，報１８﹒４２元；去年虧損約１２﹒７８億美元的新秀麗（０１９

１０）獲野村唱好，半日升６﹒７９％，報１７﹒３元。



＊黃偉康：低息環境利好傳統股，新經濟料續波動＊



聯儲局宣布預期維持利率不變，並料直至２０２３年不加息，市場氣氛今日明顯樂觀，港股

早段升勢強勁。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，近期不少數據反映經濟愈

趨向好，市場一直憂慮會有通脹壓力，而是次聯儲局不加息的立場，明顯對市場產生較預期大許

多的動力，或有「力谷」股市上行的意味。因此在不擔心市場「收水」的情況下，他看好未來１

至２個月大市走勢向好，料下星期恆指重上三萬關水平不難。

美國維持利率不變消息亦帶動新經濟股反彈，舊經濟今早亦受市場向好氣氛影響走上。黃偉

康表示，新經濟股反彈為意料中事，雖然預料板塊短線仍有上行空間，但中長期或會較波動，要

再有今年初爆發表現相對較難。因此建議新、舊板塊中應優先部署舊經濟股。

他認為，在經濟復甦的情況下，債息將逐漸回升，中長期對科技板塊壓力有所加重，反而傳

統股不易受債息升影響，加上相信市場經濟復甦會愈發加快，將帶動傳統股走上，而科技股資金

亦會轉向流入傳統板塊。

他維持早前表示新經濟宜炒波幅為主的觀點，但在現時向好市況，他認為持貨投資者可先保

留相關股份，並上移目標價待價而沽。例如持有美團的投資者，可持貨至約３８８元時才考慮止

賺；而騰訊早前阻力料於２０天線（約６７４﹒６元），現可將目標價上移至７００元才獲利。

至於傳統股選擇方面，相較匯控和友邦（０１２９９）等重磅金融股，他更建議部署資源股

與內險股，因料債息持續上升可刺激資源價格，例如江西銅（００３５８）因銅價回落而調整下

來，他指現價算是抵買，建議現價買入目標價訂２２元，止蝕於５０天線（約１６元）。而他亦

看好內險板塊將有支持，建議可部署中國平安（０２３１８），雖然他指公司最新業績表現不太

理想，但其將轉變會計制度，預料隨後業績或有不錯表現。且該股於５０天線（約９５﹒７７元

）有支持，第一目標先訂１月高位１０３﹒６元，隨後有所突破的話亦上望１１０元水平。（ｊ

ｃ、ｋｓ）

