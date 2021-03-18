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18/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５６億人幣，買騰訊美團沽中海油微盟

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局立場偏鴿，隔晚美股上揚，恆指高開２８３點，報
２９３１７點，已為全日低位，升返５０天線（約２９２６４點），升幅隨即擴大，重上２０天
線（約２９３８９點），最多飆５６２點，高見２９５９６點，為３月４日以來高位。午後美國
十年期國債孳息亞洲時段突抽高至１﹒７４厘，拖累大市升幅收窄，收市升３７１點或１﹒２８
％，報２９４０５，連升第四日。
　　按額度計算，北水全日淨流入５６億元人民幣，增加２７﹒８％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的
依次是中國海洋石油（００８８３）、微盟集團（０２０１３）、信達生物（０１８０１）。
　　主板成交１７４５﹒６９億元增加１７﹒４％。其中港股通成交３６３﹒５億元，佔總成交
２０﹒８％。

＊北水續掃騰訊，淨流入逾１３億元＊

　　騰訊控股升２﹒５６％報６４０﹒５元，北水淨買入１３﹒５億元。
　　美團升３﹒６９％報３３７﹒４元，北水淨買入６﹒３億元。
　　小米集團跌０﹒１９％報２６﹒２元，北水淨買入５﹒２億元。
　　中國海洋石油跌２﹒０１％報８﹒７７元，北水淨賣出３﹒７億元。
　　微盟集團跌１７﹒９２％報１８﹒１４元，北水淨賣出１﹒４億元。
　　信達生物跌０﹒９７％報８１﹒６５元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１３﹒４８
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒３０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　５﹒１６
　　蒙牛乳業　　　　（０２３１９）　　　　　　３﹒１７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒０４

　　淨沽出最多港股：
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－３﹒７０
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－１﹒３８
　　信達生物　　　　（０１８０１）　　　　　－１﹒０１
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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