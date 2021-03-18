《美元走勢－羅明立》十年期美債息續升，或限制美匯跌幅

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１２ １０８﹒６２ １０８﹒８４

歐元╱美元 １﹒１９８９ １﹒１９５５ １﹒１９８８

英鎊╱美元 １﹒４００１ １﹒３９３５ １﹒３９９８

美元╱瑞郎 ０﹒９２４３ ０﹒９２１９ ０﹒９２２０

美元╱港元 ７﹒７６５４ ７﹒７６３２ ７﹒７６４７

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《美元走勢》美聯儲經過議息後宣布維持貨幣政策不變，繼續原先的買債規模。主席鮑威爾

指一次性的物價上升對通脹只會產生短暫影響，重申通脹率仍低於２％目標水平，現時無需採取

任何行動縮減寬鬆措施，並會容許通脹適度高於目標水平，大部分委員認為２０２３年之前無需

加息，同時上調今年的經濟增長預測至６﹒５％。鮑威爾繼續淡化通脹上升的預期，股市造好而

美匯則回落，歐元再次逼近１﹒２０，商品貨幣亦普遍造好。不過，市場似乎並不認同通脹上升

是暫時性，１０年期美債息率繼續攀升，曾經見１﹒６８厘，對美匯跌幅或會有所限制。

澳洲今日（１８日）公布最新就業數據，２月失業率由６﹒４％大幅下降至５﹒８％，就業

人數亦增加８﹒８７萬，兩個數字都遠好於預期，澳元升至０﹒７８３０。相反，紐西蘭第四季

經濟增長不升反跌，按季收縮１％，較預期差。不妨考慮買澳元沽紐元，初步支持１﹒０７２０

，之後１﹒０６５０，若能突破１﹒０８５０，應可上試１﹒１０５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒３０ １０７﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９９０ １﹒１８８０ １﹒２０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

