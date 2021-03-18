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即市新聞

18/03/2021 15:24

《美元走勢－羅明立》十年期美債息續升，或限制美匯跌幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１２　　　１０８﹒６２　　　１０８﹒８４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９８９　　　１﹒１９５５　　　１﹒１９８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４００１　　　１﹒３９３５　　　１﹒３９９８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４３　　　０﹒９２１９　　　０﹒９２２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５４　　　７﹒７６３２　　　７﹒７６４７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲經過議息後宣布維持貨幣政策不變，繼續原先的買債規模。主席鮑威爾
指一次性的物價上升對通脹只會產生短暫影響，重申通脹率仍低於２％目標水平，現時無需採取
任何行動縮減寬鬆措施，並會容許通脹適度高於目標水平，大部分委員認為２０２３年之前無需
加息，同時上調今年的經濟增長預測至６﹒５％。鮑威爾繼續淡化通脹上升的預期，股市造好而
美匯則回落，歐元再次逼近１﹒２０，商品貨幣亦普遍造好。不過，市場似乎並不認同通脹上升
是暫時性，１０年期美債息率繼續攀升，曾經見１﹒６８厘，對美匯跌幅或會有所限制。
　　澳洲今日（１８日）公布最新就業數據，２月失業率由６﹒４％大幅下降至５﹒８％，就業
人數亦增加８﹒８７萬，兩個數字都遠好於預期，澳元升至０﹒７８３０。相反，紐西蘭第四季
經濟增長不升反跌，按季收縮１％，較預期差。不妨考慮買澳元沽紐元，初步支持１﹒０７２０
，之後１﹒０６５０，若能突破１﹒０８５０，應可上試１﹒１０５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒３０　　　１０７﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９９０　　　１﹒１８８０　　　１﹒２０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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